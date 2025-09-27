Aktuelle Seite: Home > Sport > Österreichs Frauen wie Männer im Flag-Football-EM-Finale
Flag Football ist 2028 erstmals olympisch

Österreichs Frauen wie Männer im Flag-Football-EM-Finale

Samstag, 27. September 2025 | 11:13 Uhr
Flag Football ist 2028 erstmals olympisch
APA/APA/ANDREAS PESSENLEHNER/ANDREAS PESSENLEHNER
Von: apa

Österreichs Flag-Football-Nationalteams spielen am Samstagnachmittag in Paris jeweils um den EM-Titel. Erstmals seit 2017 erreichten sowohl das Männer- als auch das Frauen-Team das Endspiel des Kontinentalturniers in der kontaktlosen American-Football-Variante, die bei den Sommerspielen 2028 erstmals olympisch ist. Die AFBÖ-Frauen besiegten im Halbfinale am Samstag in der Früh Spanien 42:25, die Männer Frankreich 43:35.

Im Finale geht es für Österreichs Frauen gegen Großbritannien (14.15 Uhr), direkt im Anschluss duellieren sich die Männer mit Italien um den Titel (15.30 Uhr). Ihre Tickets für die WM 2026 in Düsseldorf, bei der bei Männern und Frauen jeweils die ersten drei Olympia-Startplätze vergeben werden, hatten die AFBÖ-Teams bereits am Freitag gebucht.

