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Habesohn brachte Österreich 1:0 in Führung

ÖTTV-Männer starten mit 3:0-Sieg in die Team-WM

Mittwoch, 29. April 2026 | 14:22 Uhr
Habesohn brachte Österreich 1:0 in Führung
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Nach den Frauen sind auch Österreichs Männer mit einem klaren Erfolg in die Tischtennis-Team-WM in London gestartet. Die ÖTTV-Mannschaft besiegte am Mittwoch Malaysia 3:0. Daniel Habesohn (gegen Wong Qi Shen), Robert Gardos (gegen Choong Javen) und Andreas Levenko (gegen Hong Tu Tey) feierten jeweils 3:1-Siege. Die Auswahl von Chen Weixing steht damit praktisch vor dem Einzug in die K.o.-Runde, ebenso wie die Frauen, weil Togos Männer und Ghanas Frauen nicht angereist sind.

Das Männerteam spielt am Donnerstag (11.00 Uhr) gegen Italien um den Gruppensieg, die Frauen spielen zur selben Zeit gegen Puerto Rico.

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