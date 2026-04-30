ÖTTV-Teams schaffen als Gruppensieger WM-Aufstieg

Von: apa

Die beiden österreichischen Auswahlen haben bei der Tischtennis-Team-WM in London als Gruppensieger den Aufstieg in die K.o.-Phase geschafft. Die Frauen holten sich am Donnerstag mit einem 3:1 über das höher eingeschätzte Puerto Rico Platz eins, die Männer setzten sich gegen Italien mit 3:0 durch. Da Togos Männer und Ghanas Frauen nicht angereist sind, haben die ÖTTV-Teams am Freitag spielfrei, ehe es im Sechzehntelfinale weitergeht.

Karoline Mischek musste sich Adriana Diaz 1:3 geschlagen geben, anschließend holte Sofia Polcanova gegen Brianna Burgos (3:0) und Diaz (3:1) zwei Punkte, Nina Skerbinz steuerte mit einem 3:0 gegen Edmarie Leon den dritten Punkt bei. Bei den Männern gewannen Daniel Habesohn (3:1 gegen John Oyebode), Robert Gardos (3:0 gegen Matteo Mutti) und Andreas Levenko (3:2 gegen Danilo Faso).