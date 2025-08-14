Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖTV-Team gegen Ungarn in Bestbesetzung
Donnerstag, 14. August 2025 | 11:22 Uhr
Von: apa

Das rot-weiß-rote Team tritt im Davis Cup Mitte September auswärts gegen Ungarn voraussichtlich in Bestbesetzung an. Wie der Österreichische Tennis-Verband (ÖTV) am Donnerstag mitteilte, stehen mit Filip Misolic, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov die drei derzeit in der Weltrangliste bestplatzierten heimischen Spieler im Aufgebot. Im Doppel wurden für das Zweitrunden-Qualifikationsduell in Debrecen Lucas Miedler und Alexander Erler nominiert.

Ob Rodionov oder doch Lukas Neumayer den dritten Einzelplatz erhalten, will ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer erst nach den US Open entscheiden. Beide treten in New York in der am Montag beginnenden Qualifikation an.

