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Konstantin Aleksa läuft künftig für Hoffenheim auf

Offensivspieler Aleksa von Austria Wien zu Hoffenheim

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 11:32 Uhr
Konstantin Aleksa läuft künftig für Hoffenheim auf
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
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Von: apa

U19-Nationalstürmer Konstantin Aleksa wechselt von Austria Wien zum deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 19-Jährige wird also nächste Saison beim Club von Coach Christian Ilzer den nächsten Karriereschritt vollziehen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Aleksa spielte seit seinem neunten Lebensjahr bei der Austria und kam auf 13 Bundesliga-Einsätze. 2025/26 erzielte er in der 2. Liga bei den Young Violets bei elf Einsätzen vier Tore.

“Die gezielte Förderung und Entwicklung junger Spieler ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, wobei wir Talente frühzeitig an den Profibereich heranführen wollen”, wurde Austria-Sportvorstand Tomas Zorn am Donnerstag in einer Vereinsaussendung zitiert. Frank Kramer, Direktor Sport von Hoffenheim, kündigte an, dass Aleksa in der U23 kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln soll.

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