Ofner für Comeback in Shanghai “ready” – Alcaraz verletzt

Von: apa

Sebastian Ofner ist kurz vor seinem Tour-Comeback nach etwas mehr als fünf Wochen wieder guter Dinge. Der 29-jährige Steirer meldete sich aus Shanghai, wo er beim ATP-1000-Turnier dank “geschütztem Ranking” zum dritten Mal auf den Italiener Luca Nardi trifft. “Mir geht es so weit wieder sehr gut. Ich habe ein bisschen die Akkus auftanken können, habe aber auch viel trainiert”, berichtete Ofner im Vorfeld. Carlos Alcaraz sagte seinen Shanghai-Start nach seinem Tokio-Erfolg ab.

In den ersten Tagen seiner Auszeit habe Ofner viel Fitness trainiert, seit etwa zehn Tagen stehe er wieder auf dem Platz. “Die ersten Trainings in Shanghai waren echt gut, alles top”, so der Schützling von Wolfgang Thiem. Das bisher letzte Match gegen Nardi sei schon eine Zeit her. “Aber ich bin gut eingestellt und ready.” Die Partie geht am Mittwoch in der Früh (6.30 Uhr MESZ/live Sky) über die Bühne. Ofner hofft nach zuletzt sechs Erstrundenniederlagen auf den ersten Sieg seit 3. Juli (Zweitrundensieg über Tommy Paul in Wimbledon).

Alcaraz gewann zuletzt 42 seiner 43 Matches

Beim ATP-500-Turnier in Peking ist am Dienstag Wiens Topstar, Jannik Sinner, mit einem 6:3,4:6,6:2-Sieg über den als Nummer drei gesetzten Australier Alex de Minaur ins Endspiel eingezogen. In diesem trifft er überraschend auf den US-Amerikaner Learner Tien, der von der Aufgabe von Daniil Medwedew (RUS-8) beim Stand von 5:7,7:5,4:0 profitierte. Kurios: auch im Viertelfinale hatte sein Gegner, Lorenzo Musetti, im dritten Satz aufgeben müssen. Der 19-jährige Tien steht erstmals in einem Tour-Finale und klettert zumindest auf ATP-Rang 36.

Selbst mit einem Titel könnte er Alcaraz an der Weltranglisten-Spitze nicht ablösen. Der Spanier gewann am Dienstag das Tokio-Finale gegen Taylor Fritz (USA) sicher 6:4,6:4 und feierte schon seinen dritten Titel en suite bzw. den achten allein in diesem Jahr. Alcaraz hat 42 seiner vergangenen 43 Matches gewonnen. “Es ist eine tolle Saison, ohne Zweifel meine bisher beste”, sagte der 22-Jährige, der dieses Jahr auch die French und die US Open gewonnen hat und im Wimbledon-Finale gestanden ist.

Nun legt er allerdings eine Pause ein. Wegen einer Verletzung im linken Knöchel, die er sich schon in der Auftaktrunde in Tokio zugezogen hatte, sagte Alcaraz seine Teilnahme am anstehenden 1000er-Turnier ab. Dadurch ist Sinner der topgesetzte Akteur in Shanghai.