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Letzter Aufschlag für Ofner schon in Runde eins

Ofner scheidet in Kitzbühel wieder in erster Runde aus

Dienstag, 21. Juli 2026 | 16:45 Uhr
Letzter Aufschlag für Ofner schon in Runde eins
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: apa

Sebastian Ofner hat seine Negativserie bei den Generali Open in Kitzbühel am Dienstag nicht beenden können. Der 30-jährige Steirer musste sich dem Slowaken Alex Molcan in der ersten Runde nach nur 68 Minuten und einer schwachen Leistung 4:6,4:6 beugen, womit er bereits zum vierten Mal en suite in der Gamsstadt eine Auftaktniederlage erlitten hat. Damit ist aus Österreich von den vier ÖTV-Spielern nur noch Jurij Rodionov im Einzel-Achtelfinale am Mittwoch dabei.

Ofner war im Gegensatz zum Kitzbühel-Duell mit Molcan vor drei Jahren, als er bei einer 6:4,5:0-Führung zwei Matchbälle ausgelassen und noch verloren hatte, diesmal ohne Siegeschance. Österreichs aktuelle Nummer eins bzw. 124 im ATP-Ranking musste gleich im Auftaktgame seinen Aufschlag abgeben und zum 2:5 ein zweites Mal. Zwar verkürzte er dann noch auf 4:5, nach 32 Minuten war Satz eins dann aber Geschichte. Im zweiten Durchgang gelang Molcan ein Break zum 2:1. Danach war der Zwei-Satz-Sieg des Weltranglisten-81. nicht mehr gefährdet.

Für ein Erfolgserlebnis hatten zuvor Doppel-Vorjahresfinalist Joel Schwärzler mit Lukas Neumayer gesorgt. Das ÖTV-Duo besiegte die brasilianisch-australische Paarung Fernando Romboli/John-Patrick Smith 6:4,7:5

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