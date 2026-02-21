Olympia-Bobpilot Mandlbauer nach Vierersturz abtransportiert

Von: apa

Bob-Pilot Jakob Mandlbauer ist am Samstag im olympischen Vierer-Bewerb zu Sturz gekommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Schlitten des Steirers und seiner Crew ist nach Rang 21 im Auftakt-Heat in Lauf zwei in Kurve 9 der Eisröhre umgekippt und fast bis ins Ziel gerutscht. Die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi, Daniel Bertschler kletterten aus dem Bob. Mandlbauer blieb liegen, nach 15 Minuten wurde er per Trage geborgen.

Der 27-jährige Mandlbauer war ansprechbar und konnte Arme, Körper und Kopf bewegen. Der Olympia-Debütant, der über Nackenschmerzen klagte, war am vergangenen Wochenende im Zweier-Bewerb 21. geworden. Sein Landsmann Markus Treichl belegte mit seiner Truppe nach dem ersten Vierer-Lauf infolge eines schweren Fehlers nach dem Start vor den Augen der 1992-Olympiasieger rund um den Österreicher Ingo Appelt Rang zwölf.