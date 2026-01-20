Aktuelle Seite: Home > Sport > “Olympia in den Schulen” erfolgreich abgeschlossen
Sport, Respekt, Leidenschaft und Fairplay standen im Mittelpunkt

“Olympia in den Schulen” erfolgreich abgeschlossen

Dienstag, 20. Januar 2026 | 11:37 Uhr
Olimpiadi_scuole_Archimede (1)
LPA/Hannes Kröss
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – 50 Einrichtungen in ganz Südtirol, 12.000 Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen aller drei Sprachgruppen und fast 60 olympische und paralympische Athletinnen und Athlten, die die Initiative unterstützt haben: Dies sind die Zahlen des Projekts”Olympia in den Schulen”, das mit den letzten beiden Treffen Anfang 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Initiative wurde von der Südtiroler Sektion des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI) in Zusammenarbeit mit den Bildungsdirektionen aller drei Sprachgruppen organisiert. Sportlerinnen und Sportler wie Gustav Thöni, Dominik Paris, Karin Oberhofer, Omar Visintin, Tania Cagnotto und Dominik Windisch vermittelten den Schülerinnen und Schülern dabei einen Eindruck davon, was es heißt an olympischen oder paralympischen Spielen teilzunehmen.

“Wir wollten dieses Projekt unbedingt umsetzen, um der jungen Generation die Werte und die Einzigartigkeit dieses so wichtiges Sportereignis näher zu bringen”, betont Alex Tabarelli, Präsident des Coni Südtirol und ergänzt: “Hinter einer Medaille, hinter einem Erfolg, aber auch hinter einer Enttäuschung steht ein Weg, der von Einsatz, Leidenschaft und Ausdauer geprägt ist. Aber auch Werte wie Freundschaft, Respekt und Fairplay spielen gerade bei Olympia eine entscheidende Rolle spielen. Die Sportlerinnen und Sportler haben dies, aber auch die wertvolle Lektionen des Sports für das gesamte Leben, den teilnehmenden Schulklassen gut vermittelt.”

In Südtirol ist mit den Biathlonbewerben in Antholz, die vom 8. bis 21. Februar in der Südtirol Arena ausgetragen werden, alles bereit für die Olympischen Winterspiele. Diese finden erstmals auch in Südtirol statt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
88
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
49
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
33
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Kommentare
29
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
29
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 