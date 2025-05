Oswald von Wolkenstein-Ritt: Kastelruth Seiseralm 1 gewinnt die Qualifikation

Von: ka

Völs am Schlern – Beim Tor-Ritt auf Schloss Prösels in Völs am Schlern ging es am Samstagnachmittag in der Qualifikation um 20 der insgesamt 36 Startplätze für den 42. Oswald von Wolkenstein-Ritt, der am Sonntag, 15. Juni über die Bühne gehen wird. Die Mannschaft Kastelruth Seiseralm 1, Sieger des Oswald von Wolkenstein-Ritts 2023, bewältigte die Prüfung am schnellsten und erzielte in 1.10,72 Minuten die Tagesbestzeit.

Sage und schreibe 30 Viererteams nahmen am Samstag bei herrlichem Frühsommerwetter an der Vorausscheidung teil, um einen der verbleibenden 20 Startplätze für den diesjährigen Oswald von Wolkenstein-Ritt zu ergattern. 16 der insgesamt 36 teilnahmeberechtigten Mannschaften sind bereits gesetzt. Beim Tor-Ritt auf Schloss Prösels in Völs am Schlern, der Heinz „Bummi“ Tschugguel gewidmet ist, entwickelte sich eine äußerst spannende Entscheidung. Den Slalom um die hölzernen Stangen bewältigte das Quartett von Kastelruth Seiseralm 1 mit Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler fehlerlos und erzielte in 1.10,72 Minuten die schnellste Zeit.

Rang zwei in der Qualifikation belegte die Mannschaft Sarntal Rabenstein, die sich aus Peter Gross, Daniel Holzmann, Siegfried Nussbaumer und Michael Seebacher zusammensetzte. Diesem Quartett stand eine Zeit von 1.13,81 Minuten zu Buche. Den dritten Platz im Quali-Ranking nahm hingegen Kastelruth Runggaditsch ein. Maria Gasslitter, Julia Gasslitter, Oswald Gasslitter und Samuel Bergmeister bewältigten den Tor-Ritt in 1.14,98 Minuten.

Mitte Juni steigt Südtirols großes Reitspektakel

Bis zum „richtigen“ Oswald von Wolkenstein-Ritt am Sonntag, 15. Juni ist es nicht mehr lange hin. Los geht es auf dem Hochplateau mit einem zweitägigen Fest am Freitag, 13. Juni und Samstag, 14. Juni in Völs am Schlern. Am Samstag präsentieren sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter im Rahmen eines festlichen Umzugs ab 14.30 Uhr in ihrer lokalen Tracht dem Publikum, es gibt viele spannende Spiele für Kinder und die passende musikalische Umrahmung. Für Speis und Trank ist auf dem bekannten Hochplateau genauso gesorgt. Das Fest bildet somit den Auftakt zum 42. Oswald von Wolkenstein-Ritt.

Dieser wiederum geht am Sonntag, 15. Juni über die Bühne und beginnt um 7 Uhr mit dem offiziellen Start. Um 9.30 Uhr erfolgt mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth der Auftakt in Form des ersten Turnierspiels, um 11 Uhr wird das Labyrinth am Matzbödele in Seis am Schlern von den 36 teilnehmenden Mannschaften bewältigt. Anschließend steht gegen 12.40 Uhr der Hindernisgalopp am Völser Weiher an und um 14.20 Uhr der abschließende Tor-Ritt beim Schloss Prösels.

Titelverteidiger beim Oswald von Wolkenstein-Ritt 2025 ist das Team Kastelruth Dorf, das sich im vergangenen Jahr zum dritten Mal durchsetzen konnte und weshalb die Standarte in den Besitz der erfolgreichen Mannschaft überging.

Diese 20 Teams haben sich für den Oswald von Wokenstein-Ritt qualifiziert:

1. Kastelruth Seiseralm 1 1.10,72

2. Sarntal Rabenstein 1.13,81

3. Kastelruth Runggaditsch 1.14,98

4. Kastelruth St. Valentin 2 1.15,44

5. Kastelruth Tisens 2 1.16,23

6. Kastelruth St. Oswald 1.16,40

7. Kastelruth Seis 1.17,41

8. Völs Obervöls 1.17,55

9. Ritten Unterinn 1.18,15

10. Kastelruth Telfen 1.18,31

11. Sarntal Vormeswald 1.18,36

12. Sarntal Labnes 1.18,51

13. Sarnthein Dorf 1.21,11

14. Kastelruth Ratzèl 1.21,43

15. Sarntal Rohranger 1.21,59

16. Sarntal Durnholz 1.22,57

17. Kastelruth Brembach 1.22,76

18. Ritten Signat 1.23,01

19. Lajen Albions 1.23,05

20. Völs Dorf 1.23,22