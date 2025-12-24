Ottawa feiert mit Meixner dritten PWHL-Saisonsieg

Von: apa

Eishockey-Stürmerin Anna Meixner und Ottawa Charge haben im letzten Spiel vor der kurzen Weihnachtspause die rote Laterne in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL abgegeben. Ottawa gewann am Dienstag auswärts gegen die Toronto Sceptres vor über 8.000 Fans nach 0:3-Rückstand (27.) mit 4:3 nach Verlängerung. Die Salzburgerin stand nur 3:57 Minuten auf dem Eis. Ottawa überholte mit dem dritten Saisonsieg die New York Sirens und ist Vorletzter.

Überlegener Tabellenführer der Liga ist Boston Fleet mit der Steirerin Theresa Schafzahl. Nach sechs Siegen aus sieben Spielen hat Boston sieben Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger. Im ersten Spiel nach Weihnachten kommt es Samstagmittag in Ottawa zum ersten Österreicherinnen-Duell in dieser Saison.