Paralympics-Silber für Veronika Aigner im Super-G

Von: apa

Veronika Aigner mit ihrem Guide Lilly Sammer haben am Montag bei den Paralympics in Cortina in der Kategorie der sehbeeinträchtigten Klasse im Super-G die Silbermedaille gewonnen. Der Titel ging mit einem Vorsprung von 0,60 Sek. an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini, Bronze holten sich die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,85). Die mit Guide Stefan Winter angetretene Elina Stary schied nach Sturz aus.

Am Samstag hatte es für Österreich bereits zwei Goldmedaillen in der Abfahrt durch Aigner/Sammer und Johannes Aigner/Nico Haberl gegeben.