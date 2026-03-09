Aktuelle Seite: Home > Sport > Paralympics-Silber für Veronika Aigner im Super-G
Aigner schlug in Cortina neuerlich zu

Paralympics-Silber für Veronika Aigner im Super-G

Montag, 09. März 2026 | 09:22 Uhr
Aigner schlug in Cortina neuerlich zu
APA/APA/ÖPC/GEPA-PICTURES/ALEXANDER SOLC
Schriftgröße

Von: apa

Veronika Aigner mit ihrem Guide Lilly Sammer haben am Montag bei den Paralympics in Cortina in der Kategorie der sehbeeinträchtigten Klasse im Super-G die Silbermedaille gewonnen. Der Titel ging mit einem Vorsprung von 0,60 Sek. an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini, Bronze holten sich die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,85). Die mit Guide Stefan Winter angetretene Elina Stary schied nach Sturz aus.

Am Samstag hatte es für Österreich bereits zwei Goldmedaillen in der Abfahrt durch Aigner/Sammer und Johannes Aigner/Nico Haberl gegeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
38
“Finde keine Mäuse mehr”
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
25
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
21
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Kommentare
20
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 