Paris Saint-Germain überrollt Messis Inter Miami 4:0

Von: apa

Paris Saint-Germain hat die nächste Fußball-Gala abgeliefert und seinem ehemaligen Superstar Lionel Messi einen bitteren Nachmittag beschert. PSG deklassierte am Sonntag das von Messi angeführte Inter Miami im Achtelfinale der Club-WM in Atlanta mit 4:0 (4:0). Die nächste Herausforderung wird wohl größer, im Viertelfinale am Samstag geht es gegen Bayern München (mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer) oder Flamengo Rio de Janeiro, die ab 22.00 Uhr aufeinandertreffen.

Das junge PSG-Team ließ Miami mit Altstars wie Messi, Luis Suárez, Jordi Alba und Sergio Busquets in der ersten Hälfte richtig alt aussehen. Der Sieger der europäischen Champions League überforderte mit schnellem Kombinationsspiel und technischen Gustostückerl die Mannschaft aus der Major League Soccer und machte schon vor der Pause alles klar.

Spektakel und vier Tore in erster Halbzeit

Eine portugiesische Kombination brachte schon in der 4. Minute das erste Tor, Joao Neves traf nach Vitinha-Freistoß per Kopf. Die Elf von Trainer Luis Enrique zeigte danach vor über 65.000 Zuschauern begeisternden Fußball und legte kurz vor der Pause auch ergebnismäßig nach. Joao Neves erzielte nach Miamis Ballverlust im Aufbau und Stanglpass von Fabian Ruiz seinen zweiten Treffer (39.), ein Eigentor von Tomas Aviles (44.) und Achraf Hakimi im zweiten Versuch (45.+3) sorgten für einen auch in dieser Höhe verdienten Pausenstand.

Der 38-jährige Messi, der zwischen August 2021 und Juli 2023 für PSG gespielt hat, kam in der ersten Hälfte überhaupt nicht zur Geltung. So wie das gesamte Team, das mit dem Ball kaum über die Mittellinie kam und kein einziges Mal auch nur annähernd gefährlich wurde.

PSG im Verwaltungsmodus

Nach dem Seitenwechsel ging Frankreichs Meister vom Gaspedal und verwaltete die Führung nur noch. Miami konnte nun auch Offensivaktionen zeigen und fand früh die große Chance auf das Ehrentor vor, doch Suárez konnte einen idealen Messi-Pass nicht verarbeiten (49.). Ein Kopfball von Messi stellte Torhüter Gianluigi Donnarumma vor keine Probleme (80.), ein Freistoß des argentinischen Weltmeisters landete in der Mauer (89.). Auf der anderen Seite vergaben Bradley Barcola (58., 69.) und Hakimi (66.) gute Möglichkeiten auf einen höheren Sieg.

Paris SG, das Ende Mai mit einer 5:0-Gala gegen Inter Mailand und damit erst nach der Ära von Messi erstmals die Champions League gewonnen hat, ist damit weiter auf bestem Weg zum nächsten großen Triumph.