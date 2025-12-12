Paukenschlag in Bozen: Foxes-Trainer entlassen

30.12.2019 --- Eishockey --- Saison 2019 2020 --- DEL --- 33. Spieltag: Thomas Sabo Ice Tigers Icetigers Nürnberg - Iserlohn Roosters --- Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / ThHa --- Kurt Kleinendorst (Trainer, Thomas Sabo Ice Tigers )

Von: ka

Bozen – Kurt Kleinendorst ist nicht mehr Trainer des HCB Südtirol Alperia.

Der Verein HCB Südtirol Alperia teilt mit, dass er nach einer sorgfältigen Bewertung der sportlichen Situation sowie der Führung der ersten Mannschaft beschlossen hat, Kurt Kleinendorst von seinem Amt als Trainer zu entheben.

Die Leitung der Mannschaft wird vorübergehend dem Associated Coach Fabio Armani anvertraut. Der neue Head Coach wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben.