Aktuelle Seite: Home > Sport > Paukenschlag in Bozen: Foxes-Trainer entlassen
Kurt Kleinendorst nimmt den Hut, Fabio Armani übernimmt interimistisch

Paukenschlag in Bozen: Foxes-Trainer entlassen

Freitag, 12. Dezember 2025 | 19:45 Uhr
Kurt Kleinendorst (Foto Thomas Hahn)
30.12.2019 --- Eishockey --- Saison 2019 2020 --- DEL --- 33. Spieltag: Thomas Sabo Ice Tigers Icetigers Nürnberg - Iserlohn Roosters --- Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / ThHa --- Kurt Kleinendorst (Trainer, Thomas Sabo Ice Tigers )
Von: ka

Bozen – Kurt Kleinendorst ist nicht mehr Trainer des HCB Südtirol Alperia.

Der Verein HCB Südtirol Alperia teilt mit, dass er nach einer sorgfältigen Bewertung der sportlichen Situation sowie der Führung der ersten Mannschaft beschlossen hat, Kurt Kleinendorst von seinem Amt als Trainer zu entheben.

Die Leitung der Mannschaft wird vorübergehend dem Associated Coach Fabio Armani anvertraut. Der neue Head Coach wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

