Pedersen holt sich Giro-Führungstrikot zurück

Von: apa

Der Däne Mads Pedersen hat sich beim Giro d’Italia die Gesamtführung von Primož Roglič mit seinem zweiten Etappensieg zurückgeholt. Der Ex-Weltmeister gewann am Sonntag den dritten und letzten Abschnitt des Auftakts in Albanien mit Start und Ziel in Vlorë (160 km) im Massensprint. Damit knöpfte er Roglič durch die Bonus-Sekunden das Rosa Trikot wieder ab. Der Slowene hatte am Vortag im Zeitfahren eine Sekunde vor Freitag-Sieger Pedersen die Spitzenposition übernommen.

Auf dem Abschnitt mit 2.800 Höhenmetern kamen keine Ausreißer durch, weil die Lidl-Trek-Mannschaft von Pedersen mit Patrick Konrad im Feld den Großteil der Tempoarbeit leistete. Im Sprint war Pedersen nach perfekter Vorbereitung seiner Kollegen wieder nicht zu schlagen und gewann vor Corbin Strong (Israel-Premier Tech) und Orluis Aular (Movistar). Vor dem Ruhetag mit dem Transfer nach Italien am Montag führt er im Gesamtklassement neun Sekunden vor Roglič, Gesamtdritter ist sein Teamkollege Mathias Vacek (+14.).