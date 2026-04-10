Perkmann und Falchetti gewinnen den Untersteller-Vertical

Von: luk

Naturns – Der Untersteller-Vertical am Donnerstagabend war die Auftaktveranstaltung des diesjährigen Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns. Mit Hannes Perkmann und Martina Falchetti haben zwei Top-Favoriten den Sieg davongetragen.

Hannes Perkmann kam, sah und siegte. Der Sarner, Jahrgang 1993 und Athlet von MountainSpirit, bewältigte die 4,2 Kilometer lange Strecke mit 760 Höhenmetern in sagenhaften 29.18 Minuten und blieb als einziger Teilnehmer unter der 30-Minuten-Marke. Perkmanns Sieg kam nicht überraschend, zählt der erfolgreiche Bergläufer doch zu den erfolgreichsten Vertikal-Läufern Italiens. Platz zwei belegte Perkmanns Landsmann Andreas Innerebner (Lauffreunde Sarntal), der das Ziel nach 30.53 Minuten erreichte. Dritter wurde Matthias Egger (ASV Telmekomteam Südtirol), dem eine Zeit von 31.42 Minuten zu Buche stand.

Bei den Damen setzte sich Martina Falchetti (La Sportiva) durch. Sie gewann der Untersteller-Vertical mit einer Zeit von 35.22 Minuten. Rang zwei ging an Lokalmatadorin Anna Hofer (Sportclub Meran/Scarpa), die rund eine halbe Minute langsamer als Falchetti war (+36 Sekunden). Das Podium komplettierte mit Annelise Felderer eine Routinierin aus dem Sarntal, die für die 4,2 Kilometer mit 760 Höhenmetern 36.50 Minuten benötigte.

Die Hauptrennen des Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns finden am Samstag, 11. April statt. Um 9.00 Uhr fällt der Startschuss zum Sunny Mountain Trail (30 Kilometer/2100 Höhenmeter), eine Stunde später beginnt hingegen das Skyrace Naturns (15 Kilometer/1150 Höhenmeter). Außerdem gehen auch der VIP Apple Kids Run, der Speed Trail und ein Just for Fun Rennen über die Bühne. Einem großen Lauf-Fest steht bei optimalen Wetterbedingungen nichts mehr im Wege.