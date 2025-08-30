Aktuelle Seite: Home > Sport > Philipsen gewinnt 8. Vuelta-Etappe
Philipsen jubelte erneut

Philipsen gewinnt 8. Vuelta-Etappe

Samstag, 30. August 2025 | 21:17 Uhr
Philipsen jubelte erneut
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Von: apa

Jasper Philipsen hat am Samstag die achte Etappe der 80. Vuelta a Espana gewonnen. Der belgische Alpecin-Profi feierte seinen zweiten Tageserfolg im Rahmen der diesjährigen Spanien-Rundfahrt nach 158 Kilometern von Monzón nach Saragossa im Massensprint vor dem Italiener Elia Viviani (Lotto) und dem Briten Ethan Vernon (Israel). Nach dem Ende der Etappe entschied die Jury, dass Viviani beim Sprint seine Linie verlassen habe und stufte den 36-Jährigen auf den 105. Platz zurück.

Der Belgier Arne Marit rückte auf den dritten Platz vor. In der Gesamtwertung führt weiter der 30-jährige Norweger Torstein Träen (Bahrain) vor Tour-Favorit Jonas Vingegaard (Visma) und Joao Almeida (UAE). Österreichs Rad-Aushängeschild Felix Gall kam zeitgleich mit dem Sieger als 87. ins Ziel und hielt seinen zehnten Gesamtrang mit 2:58 Minuten Rückstand auf Träen.

“Ich habe es irgendwie noch geschafft zu gewinnen und bin super-happy. Jeder Grand-Tour-Sieg ist etwas Besonderes”, freute sich Philipsen, der nun bei insgesamt 15 Etappensiegen (10 Tour de France, 5 Vuelta) hält. Bei der Tour de France hatte der 27-Jährige auf der ersten Etappe triumphiert, musste allerdings nach einem schweren Sturz zwei Tage später aufgeben. Philipsen hatte dabei einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenfraktur erlitten.

Sonntag wieder Bergetappe vor Ruhetag

Am Sonntag geht es auf der Bergetappe neun wohl wieder spannender zu, wenn von Alfaro nach Valdezcaray 195,5 km zu bewältigen sind. Der Schlussanstieg mit 13,3 km Länge wird wohl auch mehr nach dem Geschmack von Gall sein. Am Tag darauf folgt dann der erste Ruhetag des letzten Grand-Tour-Rennens des Jahres.

