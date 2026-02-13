Aktuelle Seite: Home > Sport > Pia Zerkhold FÃ¼nfte im Snowboard Cross
Zerhold zeigte starken Auftritt im Cross

Pia Zerkhold FÃ¼nfte im Snowboard Cross

Freitag, 13. Februar 2026 | 15:31 Uhr
Zerhold zeigte starken Auftritt im Cross
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Österreichs einzige Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen im Snowboard Cross, Pia Zerkhold, ist am Freitag in Livigno auf dem starken fünften Rang gelandet. Die 27-jährige Niederösterreicherin, die vor vier Jahren in Peking im Achtelfinale ausgeschieden war, kämpfte sich bis ins Halbfinale, in dem sie kurzzeitig sogar führte. Als Dritte musste sie dann aber ins kleine Finale. In diesem setzte sich die Niederösterreicherin durch. Gold holte die Australierin Josie Baff.

“Ich bin megazufrieden mit dem heutigen Tag. Snowboarden war so cool, es hat mir so Spaß gemacht”, erklärte eine glückliche Zerkhold. Sie habe oft intuitive Entscheidungen treffen können. “Das ist wirklich nur möglich, wenn man sich wohl fühlt am Snowboard.” Zudem gefällt ihr der Kurs und die Stimmung in der Mannschaft war bestens. “Natürlich beflügelt das auch, wenn die Jungs so gut fahren und das ganze Team happy ist.”

Am Tag nach dem Triumph durch Alessandro Hämmerle und Bronze durch Jakob Dusek war Zerkhold von den Medaillen also gar nicht so weit weg. Nach den Rängen 6, 12 und 16 in der bisherigen Weltcupsaison schaffte Zerkhold, der die lange Strecke mit anspruchsvollem Start liegt, ihr bestes Saisonergebnis zum Saisonhöhepunkt.

Viertelfinal-Zweite im Fotofinish

Zerkhold war als Siebente der Setzungsläufe gut in die Achtelfinalphase gekommen und gewann dann ihren ersten Heat sicher. Im Viertelfinale ging sie nach starkem Start zunächst klar in Führung, doch erst im Fotofinish wurde sie dann hinter der Französin Lea Casta aber eben hauchdünn vor der Deutschen Jana Fischer noch Zweite.

Für Zerkhold sind die Spiele jetzt aber noch nicht vorbei, denn am Sonntag (13.45 Uhr) steht der Mixed-Bewerb auf dem Programm. Noch nicht sicher ist, ob sie diesen mit Olympiasieger Hämmerle oder mit Dusek in Angriff nimmt. Der Vorarlberger Hämmerle klagte zuletzt über eine Verkühlung und wollte noch zuwarten. Zerkhold ist jedenfalls voll motiviert. “Ich freue mich total drauf. Es ist Snowboard Cross, es sind fast immer enge Heats. Man weiß nie, was möglich ist.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschÃ¶n, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschÃ¶n, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
52
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
47
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
44
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden DÃ¶rfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden DÃ¶rfern
Anzeigen
Arbeiten und reisen in SÃ¼dtirol
Arbeiten und reisen in SÃ¼dtirol
Wenn MobilitÃ¤t auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 