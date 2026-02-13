Pia Zerkhold FÃ¼nfte im Snowboard Cross

Von: apa

Österreichs einzige Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen im Snowboard Cross, Pia Zerkhold, ist am Freitag in Livigno auf dem starken fünften Rang gelandet. Die 27-jährige Niederösterreicherin, die vor vier Jahren in Peking im Achtelfinale ausgeschieden war, kämpfte sich bis ins Halbfinale, in dem sie kurzzeitig sogar führte. Als Dritte musste sie dann aber ins kleine Finale. In diesem setzte sich die Niederösterreicherin durch. Gold holte die Australierin Josie Baff.

“Ich bin megazufrieden mit dem heutigen Tag. Snowboarden war so cool, es hat mir so Spaß gemacht”, erklärte eine glückliche Zerkhold. Sie habe oft intuitive Entscheidungen treffen können. “Das ist wirklich nur möglich, wenn man sich wohl fühlt am Snowboard.” Zudem gefällt ihr der Kurs und die Stimmung in der Mannschaft war bestens. “Natürlich beflügelt das auch, wenn die Jungs so gut fahren und das ganze Team happy ist.”

Am Tag nach dem Triumph durch Alessandro Hämmerle und Bronze durch Jakob Dusek war Zerkhold von den Medaillen also gar nicht so weit weg. Nach den Rängen 6, 12 und 16 in der bisherigen Weltcupsaison schaffte Zerkhold, der die lange Strecke mit anspruchsvollem Start liegt, ihr bestes Saisonergebnis zum Saisonhöhepunkt.

Viertelfinal-Zweite im Fotofinish

Zerkhold war als Siebente der Setzungsläufe gut in die Achtelfinalphase gekommen und gewann dann ihren ersten Heat sicher. Im Viertelfinale ging sie nach starkem Start zunächst klar in Führung, doch erst im Fotofinish wurde sie dann hinter der Französin Lea Casta aber eben hauchdünn vor der Deutschen Jana Fischer noch Zweite.

Für Zerkhold sind die Spiele jetzt aber noch nicht vorbei, denn am Sonntag (13.45 Uhr) steht der Mixed-Bewerb auf dem Programm. Noch nicht sicher ist, ob sie diesen mit Olympiasieger Hämmerle oder mit Dusek in Angriff nimmt. Der Vorarlberger Hämmerle klagte zuletzt über eine Verkühlung und wollte noch zuwarten. Zerkhold ist jedenfalls voll motiviert. “Ich freue mich total drauf. Es ist Snowboard Cross, es sind fast immer enge Heats. Man weiß nie, was möglich ist.”