Polcanova hat WM-Medaille im Frauen-Doppel fix

Von: apa

Sofia Polcanova hat am Freitag bei der Tischtennis-WM in Doha mit der Rumänin Bernadette Szöcs das Halbfinale im Frauen-Doppelbewerb erreicht und damit eine Medaille fixiert. Das Duo besiegte in der Runde der letzten vier die deutsche Paarung Wan Yuan/Sabine Winter 3:1 (7,8,-4,10). Gegnerinnen um den Finaleinzug sind die Südkoreanerinnen Shin Yubin/Ryu Hanna. Es ist die erste WM-Medaille für den österreichischen Verband seit dem Titel von Werner Schlager 2003.

Der vierte Matchball zum 12:10 brachte Polcanova/Szöcs den Erfolg. “Wir profitierten auch davon, dass die unerfahrene Wan Yuan sichtlich nervöser war als alle anderen. Im zweiten Heat nahm Teamchef Zhang Jie ein entscheidendes Time-Out nach einem verschlagenen Sitzer von Sonia (Spitzname von Polcanova/Anm.). Die 2:0-Führung war das vorentscheidende Guthaben”, wird ÖTTV-Delegationschef Jarek Kolodziejczyk in einer Aussendung zitiert.

“Die Reise ist noch nicht zu Ende. Das Duo ist noch nicht satt und hat auch am Samstag gegen die Koreanerinnen Chancen”, fügte er weiters an. Auch ÖTTV-Vizepräsidentin Liu Jia stimmte in den Jubelchor ein. “Sensationell, Österreichs Tischtennis-Familie freut sich mit Sonia über den Medaillengewinn.”