Portugal siegt 5:0 – Doppelpacker Ronaldo mit WM-Rekord

Von: apa

Cristiano Ronaldo hat Portugal mit einer Gala zum ersten Sieg bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt. Der Stürmerstar erzielte am Dienstag mit 41 Jahren und 138 Tagen beim 5:0 gegen Usbekistan in Houston einen Doppelpack (6., 39.) und ist nun der Einzige, der bei sechs WM-Turnieren zumindest einmal getroffen hat. Auch national gab es einen Rekord, seine zehn WM-Tore sind in Portugal unerreicht. Mit vier Punkten ist der Aufstieg in der Gruppe K sehr wahrscheinlich.

Ronaldo hatte zuvor in zehn Spielen auf WM- oder EM-Ebene nicht getroffen und war deshalb wie auch aufgrund des mageren Auftritts beim Auftakt-1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo mit viel Kritik konfrontiert gewesen. Nun gab er, der seit 2006 bei jeder WM dabei war, die beste Antwort. Die aktuelle Endrunde bleibt damit eine mit zahlreichen Glanzlichtern der absoluten Superstars, nachdem sich zuvor bereits der neue WM-Rekordtorschütze Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland oder Harry Kane in Torlaune präsentiert hatten. Für Portugal trafen vor 68.777 Zuschauern auch noch Nuno Mendes (17.) und Rafael Leao (87.). Zudem fabrizierte Goalie Abduvohid Nematov ein Eigentor (60.).

Ronaldo schnell im Mittelpunkt

Portugals Teamchef Roberto Martinez nahm nur zwei Änderungen vor, der wieder fitte Ruben Dias und Joao Felix rutschten neu in die Startelf. Tomas Araujo und Bernardo Silva blieben vorerst draußen. Ronaldo rückte schnell in den Mittelpunkt. Eine Hereingabe von Joao Cancelo nahm er via Dropkick und traf ins Eck (6.). Vor dem zweiten Treffer hatten alle damit gerechnet, dass Ronaldo zum Freistoß antritt, er überließ allerdings Mendes den Ball, der Nematov mit einem Linksschuss ins Tormanneck überraschte. Tor Nummer drei fiel nach einer schnellen Umschaltaktion. Bruno Fernandes bediente Ronaldo, der ins lange Eck vollendete. Damit löste er Eusebio als bisherigen portugiesischen WM-Rekordschützen ab.

Nach Wiederbeginn ließ aufseiten der Usbeken Otabek Shukurov eine Chance aus (55.), sonst sorgten nur die Portugiesen für die Highlights. Nach einem Chip-Freistoß von Bruno Fernandes auf Ronaldo scheiterte dieser an Nematov (59.). Den daraus resultierenden und flach hereingebrachten Eckball lenkten Abdukodir Khusanov und Nematov in einer unglücklichen Co-Produktion ins eigene Tor. In Minute 74 verhinderte Nematov einen Triplepack Ronaldos. Der baute übrigens auch seinen Rekord als ältester Feldspieler, der jemals bei einer WM in der Startelf stand, noch einmal aus. Für den Schlusspunkt sorgte “Joker” Leao mit einem wuchtigen Abschluss kurz nach seiner Einwechslung. Usbekistan ist bei der WM-Premiere weiter punktlos.