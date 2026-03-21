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Isabel Posch knapp am WM-Aufstieg vorbei

Posch und Lindner bei Leichtathletik-Hallen-WM über 60 m out

Samstag, 21. März 2026 | 13:25 Uhr
Isabel Posch knapp am WM-Aufstieg vorbei
APA/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/Archivbild/EXPA/REINHARD EISENBAUER
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Von: apa

Die Sprinterinnen Isabel Posch und Magdalena Lindner sind am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der Halle von Torun in Polen in den 60-m-Vorläufen ausgeschieden. Der Vorarlbergerin Posch fehlten in 7,27 Sek. nur zwei Hundertstel auf das Semifinale, Lindner war in 7,35 Sek. eine Zehntel entfernt. Die beiden ÖLV-Athletinnen belegten in einem 52-köpfigen Feld die Ränge 28 und 35.

Am Vortag war die Burgenländerin Caroline Bredlinger über 800 m um 0,27 Sek. am Aufstieg vorbeigelaufen. Am Sonntag (12.55 Uhr) ist noch Hürdensprinterin Karin Strametz im Einsatz.

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