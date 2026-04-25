Aktuelle Seite: Home > Sport > Preining gewinnt DTM-Saisonauftakt in Spielberg vor Auer
Thomas Preining lieferte ein perfektes Auftaktrennen

Preining gewinnt DTM-Saisonauftakt in Spielberg vor Auer

Samstag, 25. April 2026 | 15:10 Uhr
Thomas Preining lieferte ein perfektes Auftaktrennen
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/Arcivbild/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Der Auftakt der DTM-Saison am Samstag in Spielberg ist für die beiden im Feld vertretenen österreichischen Piloten perfekt verlaufen. Thomas Preining gewann in einem Porsche das Heimrennen wie schon 2022, Lucas Auer fixierte in seinem Mercedes einen rot-weiß-roten Doppelsieg. Der Tiroler hatte den Titel in der vergangenen Saison erst in der Schlussrunde des letzten Rennens verloren, Preining hatte den Titel 2023 geholt. Am Sonntag (13.30 Uhr) wird ein zweites Rennen gefahren.

Preining hatte sich im Qualifying unmittelbar vor Auer auf Position drei gesetzt, beide hielten sich auch nach dem Start im Vorderfeld. Polesitter Marco Engel führte in seinem Mercedes das Feld vorerst an, der Deutsche musste die Spitzenposition aber rund zur Rennhälfte abgeben und wurde am Ende Dritter. Auer profitierte auch von einem Problem am Auto des bis dahin zweitplatzierten französischen Teamkollegen Jules Gounon, gegen Ende griff er auch noch Preining an. Der Oberösterreicher verteidigte seine Spitzenposition aber mit Erfolg.

“Der Luci hat noch wahnsinnig Druck gemacht”, sagte der Vorjahres-Gesamtvierte Preining auf ServusTV. “Es ist sehr schwierig gewesen das ganze Rennen, Mercedes war richtig schnell. Aber ich könnte nicht glücklicher sein, bin relativ sprachlos. Das ist ein Moment, von dem träumt man immer. Auf das arbeitet man hin. Das war sehr nahe am perfekten Rennen, viel mehr geht nicht.” Dennoch sieht er für Sonntag noch Steigerungspotenzial. “Von der Pace her müssen wir noch ein bisschen etwas finden.” Die DTM wird an acht Schauplätzen mit je zwei Rennen ausgefahren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Man hat uns nie gefragt”
Kommentare
40
“Man hat uns nie gefragt”
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
Kommentare
25
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Kommentare
23
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Kommentare
22
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Trump empört Inder mit “Höllenloch”-Post
Kommentare
20
Trump empört Inder mit “Höllenloch”-Post
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 