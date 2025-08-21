Aktuelle Seite: Home > Sport > Premier League pulverisiert Ausgaben-Rekord
Florian Wirtz führt die Liste der Top-Transfers an

Premier League pulverisiert Ausgaben-Rekord

Donnerstag, 21. August 2025 | 18:16 Uhr
Florian Wirtz führt die Liste der Top-Transfers an
APA/APA (AFP)/PAUL ELLIS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Noch bevor das Sommer-Transferfenster in der englischen Fußball-Premier-League am 1. September schließt, haben die 20 Clubs bereits den Ausgaben-Rekord gebrochen. Gemäß dem Portal footballtransfers.com wurde am Donnerstag mit dem 20,8 Mio. Euro schweren Transfer von Ex-Salzburg-Stürmer Noah Okafor vom AC Milan zu Leeds United die alte Bestmarke vom Sommer 2023 in Höhe von 2,73 Mrd. Euro überboten.

Bisheriger Höhepunkt war der Transfer von Florian Wirtz für rund 120 Mio. Euro von Leverkusen zu Liverpool, weitere neun Kicker ließen sich die Vereine jeweils mehr als 60 Mio. Euro kosten. Liverpool führt die Liste mit 334 Mio. Euro an, es folgen Chelsea (285), Manchester United (241) und Arsenal (224).

Sunderland nur von Real und Atletico übertroffen

Bemerkenswert war das finanzielle Gebaren von Aufsteiger Sunderland. Nach acht Jahren in der Zweitklassigkeit investierte der Club von Kyril Louis-Dreyfus, dem Sohn des ehemaligen Adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus, 165 Mio. Euro. Nur zwei Vereine außerhalb Englands steckten mehr in neue Spieler: Real und Atletico, beide aus Madrid. Insgesamt hat die Premier League in diesem Sommer bisher mehr ausgegeben als die italienische Serie A, die deutsche Bundesliga, Frankreichs Ligue 1 und Spaniens La Liga zusammen.

Der Zusammenhang mit den Einnahmen aus TV-Geldern ist nicht von der Hand zu weisen. 2025/26 markiert die erste Premier-League-Saison im neuen Zyklus, der für vier Jahre 7,75 Mrd. Euro bringt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
40
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
32
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 