Aktuelle Seite: Home > Sport > Premierensieg für Franziska Hofer beim Juniorenweltcup in Passeier
FIL Alpin Rodel Juniorenweltcup

Premierensieg für Franziska Hofer beim Juniorenweltcup in Passeier

Dienstag, 06. Januar 2026 | 16:10 Uhr
JWC_Passeier_Podium_Damen_Foto_Privat
Privat
Schriftgröße

Von: mk

Passeiertal – Franziska Hofer hat auf ihrer Heimbahn alle überrascht. Mit Bestzeit in beiden Läufen feierte sie in 1.52,95 Minuten ihren ersten Sieg im Juniorenweltcup, vor ihren Teamkolleginnen Nina Castiglioni (ITA/+0,87 Sekunden) und Juniorenweltmeisterin Tina Stuffer (ITA/+1,25).

Beim Auftakt in Winterleiten (AUT) Ende Dezember 2025 war Hofer nicht über Rang neun hinausgekommen, ihr bislang bestes Ergebnis war Platz sechs.

In der Gesamtwertung führt Castiglioni (185 Punkte) vor Hofer (139) und Lotte Mulser (ITA/130).

Slowenen dominieren im Einsitzer Herren

Im Einsitzer der Herren geben im Juniorenweltcup die Slowenen den Ton an: Nach dem Auftaktsieg in Winterleiten durch Vid Kralj hatte in Passeier sein jüngerer Bruder Ziga die Nase vorn: Mit einer Gesamtzeit von 1.51,14 Minuten holte sich der 17-Jährige seinen insgesamt zweiten Sieg im Juniorenweltcup, vor Paolo Auer (AUT/+0,22 Sekunden) und Vid Kralj (+0,29).

An der Spitze der Gesamtwertung geht der Dreikampf weiter, Vid Kralj und Auer führen gleichauf mit je 170 Punkten, vor Ziga Kralj (160).

Der Alpin Rodel Juniorenweltcup geht am 10./11. Januar in Umhausen (AUT) mit dem vorletzten Rennen weiter.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
87
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
65
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
58
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
56
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
54
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 