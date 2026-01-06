Premierensieg für Franziska Hofer beim Juniorenweltcup in Passeier

Von: mk

Passeiertal – Franziska Hofer hat auf ihrer Heimbahn alle überrascht. Mit Bestzeit in beiden Läufen feierte sie in 1.52,95 Minuten ihren ersten Sieg im Juniorenweltcup, vor ihren Teamkolleginnen Nina Castiglioni (ITA/+0,87 Sekunden) und Juniorenweltmeisterin Tina Stuffer (ITA/+1,25).

Beim Auftakt in Winterleiten (AUT) Ende Dezember 2025 war Hofer nicht über Rang neun hinausgekommen, ihr bislang bestes Ergebnis war Platz sechs.

In der Gesamtwertung führt Castiglioni (185 Punkte) vor Hofer (139) und Lotte Mulser (ITA/130).

Slowenen dominieren im Einsitzer Herren

Im Einsitzer der Herren geben im Juniorenweltcup die Slowenen den Ton an: Nach dem Auftaktsieg in Winterleiten durch Vid Kralj hatte in Passeier sein jüngerer Bruder Ziga die Nase vorn: Mit einer Gesamtzeit von 1.51,14 Minuten holte sich der 17-Jährige seinen insgesamt zweiten Sieg im Juniorenweltcup, vor Paolo Auer (AUT/+0,22 Sekunden) und Vid Kralj (+0,29).

An der Spitze der Gesamtwertung geht der Dreikampf weiter, Vid Kralj und Auer führen gleichauf mit je 170 Punkten, vor Ziga Kralj (160).

Der Alpin Rodel Juniorenweltcup geht am 10./11. Januar in Umhausen (AUT) mit dem vorletzten Rennen weiter.