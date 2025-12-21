Premierensieg für Oberhofer im Alpinrodel-Weltcup

Von: fra

Winterleiten – Der FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/26 sorgte am Sonntag für ein besonderes Ergebnis. Der Südtiroler Alex Oberhofer feierte gemeinsam mit dem Österreicher Fabian Achenrainer seinen ersten Weltcupsieg in der Allgemeinen Klasse – beide erreichten exakt die gleiche Zeit. Hinter dem Duo belegte der ein weiterer Südtiroler, Daniel Gruber, Rang drei. Er führt auch weiterhin die Gesamtwertung an.

Bei den Damen setzte Riccarda Ruetz ihren Erfolgslauf fort, während die Italienerin Nina Castiglioni sowie die Südtirolerin Daniela Mittermair erneut auf das Podest fuhren. Castiglioni liegt damit auch im Gesamtweltcup auf Rang zwei.

Im Doppelsitzer bestätigten die Österreicher Maximilian Pichler und Nico Edlinger ihre starke Form mit einem weiteren Sieg. Für ein italienisches Ausrufezeichen sorgten zudem Matthias und Peter Lambacher, die nach einem Positionswechsel im Schlitten als Zweite auf das Podest fuhren.

Der nächste Weltcup macht am 3. und 4. Januar 2026 im Passeiertal Station.