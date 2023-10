Primavera 2: Weißroten unterliegen knapp in Renate

Bozen – Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende aufgrund der internationalen Länderspielpause kehrt die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol, die Primavera 2, bei Renate in den Spielbetrieb zurück.

Die Mannschaft unter der Leitung von Mister Federico Valente muss sich im Rahmen des 5. Spieltags den Neroazzurri Brianzoli im “Centro Sportivo Comunale Mario Riboldi” mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Hausherren zeigen sich in Halbzeit eins feldüberlegen und dominant, der goldene Treffer der Partie fällt nach einer Viertelstunde durch Gobbo, welcher eine der diversen kreierten Torchancen verwerten kann. Nach dem Seitenwechsel befindet sich der FCS lange Zeit in numerischer Überzahl, weil Mariani in Spielminute 64 mit gelb-rot des Feldes verwiesen wird. Nichtsdestotrotz können sich die Weißroten keine zwingenden Torchancen erarbeiten, einzig ein Moutassime-Freistoß geht knapp vorbei.

RENATE – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

RENATE: Bragotto, Mariani, Ziu, La Ruffa, Gobbo, Ciarmoli, Serioli, Pellegrino, Disca (69. Remedi), Ghibellini, De Leo (46. Caberas)

Auf der Ersatzbank: Donvito, Breda, Deviardi, Fossati, Garavelli, Gualtieri, Molinaro, Pini, Polara, Zapparoli

Trainer: Savoldi

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa (20. Cacciatore), Cangert, Gander (47. Rottensteiner), Moutassime, Hofer, Uez (84. Messner), Buzi, Padovani, Loncini (76. Bahaj)

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Buonavia, Costa, Margoni, Sula, Tahiri, Zejnullahu

Trainer: Federico Valente

TOR: 1:0 Gobbo (15.)

SCHIEDSRICHTER: Fabrizio Ramondino (Palermo) | S. Spina (Palermo) & M. Piatti (Como)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (R) Gobbo, Ciarmoli, Bragotto // (FCS) Testa, Bahaj, Buzi

Gelb-rote Karte – Mariani (R, 64.)

U16 & U15 von Brescia zuhause besiegt

Fünfter Spieltag für die Unter 16 und die Unter 15 des FC Südtirol, jene beiden auf nationaler Ebene agierenden Jugendteams der Weißroten, die identische Spielkalender aufweisen: man empfängt im heimischen FCS Center die gleichaltrigen Teams von Brescia Calcio und muss sich den Rondinelle jeweils mit 1:2 geschlagen geben. Die U16 von Coach Hannes Kiem geht dabei in Hälfte eins durch Constantini in Führung, die Gäste drehen nach dem Seitenwechsel allerdings die Partie. Die U15 unter der Leitung von Mister Momi Hilmi hingegen gerät durch den Treffer von Ogunseye in Minute 21 in Rückstand, kann jedoch postwendend durch Tribus ausgleichen (23.), ehe in der Schlussphase die Gäste dann doch noch in Person von Albini zum Siegtreffer kommen (80 + 2.). Die U17 ist an diesem Wochenende spielfrei.

UNTER 16

FC SÜDTIROL – BRESCIA 1:2 (1:0)

FC SÜDTIROL: Coco, Marusiak, Benevento (65. Kostner), Fahrner (73. Forer), Bellesso, Pirvu, Larcher (65. Pajonk), Rech, Ech Cheikh, Constantini (73. Parpaiola), Lorubbi

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Mantovani, Brugnara, Melis, Fulturer

Trainer: Hannes Kiem

BRESCIA: Anelli, Legrenzi (73. Albertoli), Scacchia, F. Ferrari, Stegarescu, Serioli, Quaggia, Elmadhi (80. Molinari E.), Tonziello (73. M. Ferrari), Pedretti (80. Bergamaschi), Galvano (41. A. Molinari)

Auf der Ersatzbank: Rizzi, Pezzi

Trainer: Marco Franchi

SCHIEDSRICHTER: Cheikh Ahmadou Bamba Thioune | Stefan Nikolic & Anas Ijaz

TORE: 1:0 Constantini (28.), 1:1 Tonziello (43.), 1:2 Elmadhi (52.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Fahrner, Bellesso, Larcher / (B) Scacchia, Serioli

UNTER 15

FC SÜDTIROL – BRESCIA 1:2 (1:1)

FC SÜDTIROL: Gurschler, Galante, Bovo, Hasani, Zeni, Ammaje (75. Taka), Luby, Annan, Weissensteiner, Tribus (60. Zandonatti), Scaduto

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Nassiri, Stubbla Diar, Stubbla Diort, Papais, Koka, Schroot

Trainer: Mohamed Hilmi

BRESCIA: Grazioli, Andruilli, Albini, Bonissoni (90 + 2. Doci), Gaffurini, Bisotti (62. Contessi), Peli (51. Persichitti), Ogunseye (62. Gerri), Esmaeil (62. Villa), Merisio, Compaorè (62. Gerri), Esmaeil (62. Villa), Merisio, Compaorè (90 + 2. Perego)

Auf der Ersatzbank: Biffi

Trainer: Ivan Massetti

SCHIEDSRICHTER: Franco Bindi | Fabian Schroffenegger & Tarike Dounaim

TORE: 0:1 Ogunseye (21.), 1:1 Tribus (23.), 1:2 Albini (80 + 2.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Zeni, Luby, Galante, Gurschler, Angelino (Betreuer) /

(B) Ogunseye