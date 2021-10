Prinoth und Tröbinger scheitern zum Auftakt in Wolkenstein

Wolkenstein – Die beiden Grödner Lokalmatadoren Patric Prinoth und Erwin Tröbinger sind am Dienstag in der ersten Runde des 15.000-Dollar-ITF-Turniers „Val Gardena Südtirol Raiffeisen“ in Wolkenstein ausgeschieden.

Nach dem Qualifikations-Aus des Brixners Christian Fellin, Gabriel Moroder aus St. Ulrich und Nicolò Toffanin aus Leifers, erwischte es heute die nächsten beiden Südtiroler. Knapp am Achtelfinale vorbeigeschrammt ist Patric Prinoth. Der 25-Jährige aus St. Christina zeigte im Wild-Card-Duell gegen Landsmann Samuel Vincent Ruggeri (ATP 871) eine starke Vorstellung, musste sich aber nach genau

eineinhalb Stunden Spielzeit in zwei ausgeglichenen Sätzen mit 4:6, 6:7(1) geschlagen geben.

Nichts zu holen gab es auch für Lokalmatador Erwin Tröbinger, der ebenfalls dank einer Wild Card im Hauptfeld aufschlagen durfte. Der Publikumsliebling aus Wolkenstein unterlag dem als Nummer 3 gesetzten Italiener Luca Potenza, Nummer

609 der Weltrangliste, mit 3:6, 2:6. Somit sind alle fünf einheimischen Talente (drei in der Qualifikation, zwei im Hauptfeld) im Einzel-Bewerb ausgeschieden.

Rieder/Brzezinski stehen im Doppel-Viertelfinale

Im Doppel lief es für die Südtiroler besser: Schon gestern am späten Abend schaltete das Rungger Duo, Horst Rieder aus Völs und der Bozner Sebastian Brzezinski, in Runde 1 die Italiener Alessio Tramontin/Daniele Valentino im Supertiebreak mit 4:6, 7:6(6), 10:6 aus, nachdem sie im zweiten Spielabschnitt im Tiebreak beim Stande von 5:6 sogar einen Matchball abwehren mussten. In der Runde der besten Acht bekommen es die Südtiroler am morgigen Mittwoch (zweites Match nach 16:30 Uhr) mit den als Nummer 2 gesetzten Sandro Kopp (AUT)/Mick Veldheer (NED) zu tun.

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Wolkenstein – 15.000 Dollar:

Hauptfeld

1. Runde

Elmar Ejupovic (GER/ATP 429/1) – Augusto Virgili (ITA/ATP 1828) 6:4, 7:6(5)

Patric Prinoth (ITA/St. Christina/ITF 1568/WC) – Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) 4:6, 6:7(1)

Marco Brugnerotto (ITA/ATP 952) – Federico Salomone (ITA/ITF 1870) 4:6, 6:4, 3:6

Niklas Schell (GER/ATP 1183) – Lorenzo Bocchi (ITA/ATP 708/7) 7:5, 6:3

Luca Potenza (ITA/ATP 609/3) – Erwin Tröbinger (ITA/Wolkenstein/WC) 6:3, 6:2

Jonas Trinker (AUT/ATP 990) – Federico Iannaccone (ITA/ATP 790) 1:6, 3:6

Kai Lemstra (GER/ATP 1288) – Carlo Alberto Fossati (ITA/ITF 1675) 6:4, 7:5

Leopold Zima (GER/ATP 1183) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6) 4:6, 6:7(3)

Martin Krumich (CZE/ATP 726/8) – Matteo Gigante (ITA/ATP 936/WC) 4:6, 6:7(3)

Michael Glöckler (AUT/ATP 1928) – Andrea Guerrieri (ITA/ATP 870) 6:2, 6:2

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Sandro Kopp (AUT/ATP 781) 6:4, 6:1

Marcello Serafini (ITA/ATP 935) – Luca Giacomini (ITA/ATP 622/4) 6:3, 6:4

Tim Handel (GER/ATP 646/5) – Alessandro Ragazzi (ITA/ATP 825) 7:5, 6:2

Luigi Sorrentino (ITA/ATP 909) – Yannik Steinegger (SUI/ATP 1139)

Giacomo Dambrosi (ITA/ATP 749) – Alessandro Pecci (ITA/ATP 1253) 6:4, 6:7(6), 6:4

Sebastian Prechtel (GER/ATP 757) – Mick Veldheer (NED/ATP 563/2) 5:7, 4:6

Achtelfinale

Elmar Ejupovic (GER/ATP 429/1) – Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC)

Federico Salomone (ITA/ITF 1870) – Niklas Schell (GER/ATP 1183)

Luca Potenza (ITA/ATP 609/3) – Federico Iannaccone (ITA/ATP 790)

Kai Lemstra (GER/ATP 1288) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6)

Matteo Gigante (ITA/ATP 936/WC) – Michael Glöckler (AUT/ATP 1928)

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Marcello Serafini (ITA/ATP 935)

Tim Handel (GER/ATP 646/5) – Luigi Sorrentino (ITA/ATP 909)/Yannik Steinegger (SUI/ATP 1139)

Giacomo Dambrosi (ITA/ATP 749) – Mick Veldheer (NED/ATP 563/2)