Sohn von italienischem Fußballprofi stirbt mit 14 Monaten

Von: Ivd

Bari – Der belgische Fußballprofi Matthias Verreth durchlebt wohl gerade die schwerste Zeit seines Lebens. Während des Trainingslagers mit seinem neuen Verein SSC Bari erreichte ihn eine Nachricht aus der Heimat, die alles veränderte: Sein 14 Monate alter Sohn Elliot Charles ist gestorben.

Das Team befand sich im abruzzesischen Roccaraso, als Verreth die Nachricht erhielt. Augenzeugen berichten, wie der Spieler nach einem Telefonat laut aufschrie. Der Moment erschütterte die ganze Mannschaft. Noch am selben Nachmittag begleitete Vereinspräsident Luigi De Laurentiis den Mittelfeldspieler persönlich zum Flughafen, damit er schnellstmöglich nach Belgien reisen konnte.

Elliot war wenige Tage zuvor mit einem Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden. Anfangs schien die Lage nicht dramatisch, Verreth spielte sogar noch am Samstag ein Freundschaftsspiel. Doch dann verschlechterte sich der Zustand des kleinen Jungen rapide. Die genaue Ursache für den plötzlichen Tod ist noch nicht geklärt.

Verein ist bestürzt

Der Klub zeigte sich tief betroffen. In einer Stellungnahme heißt es, man könne kaum Worte finden für das, was passiert sei. Man stehe der Familie in dieser schweren Zeit zur Seite und bat auch die Fans, sich solidarisch zu zeigen. Der Trainingsaufenthalt in Roccaraso wurde daraufhin vorzeitig beendet. Auch das letzte Testspiel wurde abgesagt.

Verreth hatte erst Mitte Juli einen Dreijahresvertrag in Bari unterschrieben. Zuvor spielte er unter anderem für Brescia, PSV Eindhoven und Vereine in Belgien, Dänemark und den Niederlanden. Gemeinsam mit seiner Frau Séli Muyabo, einer belgischen Designerin, hat er außerdem eine zweijährige Tochter.

Ob und wann der 26-Jährige wieder zum Team stoßen wird, ist derzeit offen. Der Verein betonte, man werde ihm alle Zeit lassen, die er brauche.