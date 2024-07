PSG am 7. August Testspielgegner von Sturm Graz

Von: apa

Fußball-Meister Sturm Graz hat sich einen besonders prominenten Testspielgegner besorgt. Die Steirer treffen am 7. August in der Klagenfurter Wörthersee-Arena auf den französischen Meister Paris Saint-Germain. Dem starbesetzten Kader des Champions-League-Halbfinalisten von Trainer Luis Enrique gehören unter anderem Italiens Nationalteam-Goalie Gianluigi Donnaruma, Abwehrchef Marquinhos sowie die Franzosen Ousmane Dembele und Randal Kolo Muani an.

Sturm spielt am 20. Juli in Windischgarsten einen Test gegen Monaco. Am 23. Juli tritt man in der heimischen Arena gegen den FC Porto an.