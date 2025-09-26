PSG mehrere Wochen ohne Kapitän Marquinhos

Von: APA/Reuters

Der amtierende Triple-Gewinner Paris Saint-Germain muss in den kommenden Wochen auf Abwehrchef Marquinhos verzichten. Der brasilianische Kapitän, der mehr als 300 Fußball-Ligaspiele für die Pariser absolviert hat, zog sich bei der 0:1-Niederlage bei Olympique Marseille eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu – wenige Tage vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch gegen den FC Barcelona. Neben dem 31-Jährigen fehlen auch Joao Neves, Désiré Doué und Ousmane Dembélé.