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Purtscheller versucht ab Sommer in Bremen ihr Glück

Purtscheller wechselt im Sommer von Essen zu Werder Bremen

Donnerstag, 30. April 2026 | 18:11 Uhr
Purtscheller versucht ab Sommer in Bremen ihr Glück
APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
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Von: apa

Lilli Purtscheller setzt ihre Karriere im Sommer beim SV Werder Bremen fort. Die 22-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SGS Essen und sorgt dafür, dass dann vier aktuelle ÖFB-Teamspielerinnen beim aktuell Tabellensechsten der deutschen Fußball-Bundesliga tätig sein werden. Torfrau Mariella El Sherif sowie die Verteidigerinnen Chiara D’Angelo und Sarah Gutmann tragen schon jetzt das Werder-Dress. Purtscheller kam aufgrund eines Kreuzbandrisses diese Saison nicht zum Einsatz.

“Man muss sagen, dass man bei so einer Verletzung von Woche zu Woche schauen muss. Gerade läuft es sehr gut. Die Saison ist aber leider nicht mehr so lang, deshalb kann ich noch nicht einschätzen, ob ich noch ein Spiel machen kann oder nicht”, sagte Purtscheller zum Status ihrer Reha nach ihrem bereits zweiten Kreuzbandriss. Seit 2023 spielt die gebürtige Innsbruckerin für Essen, brachte es dabei auf 42 Partien und sechs Tore im Oberhaus. Für das ÖFB-Team traf sie in 24 Matches dreimal.

“Mit Lilli bekommen wir eine außerordentlich begabte offensive Fußballerin dazu, die sich durch ihr variables und zielgerichtetes Spiel auszeichnet. Sie bringt viel Qualität und Durchsetzungsvermögen im direkten Duell als auch kreative Lösungen im Kombinationsspiel mit”, sagte Bremens Cheftrainerin Fritzy Kromp. Purtscheller selbst fiebert der neuen Aufgabe entgegen. “In den Werten, die der Club vertritt, sehe ich mich sehr. Es ist außerdem ein sehr familiärer Club. Ich war zwar noch nicht oft in Bremen, aber was ich bereits gehört und gesehen habe, hat mir gleich eine positive Energie gegeben”, sagte die Offensivspielerin.

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