Raiffeisen Beachcup 2024 – zweite Etappe in Tramin

Von: mk

Tramin – Dieses Wochenende wurden die Beachvolleyballplätze in Tramin von den Fans gestürmt. Genau 100 Teams meldeten sich für diese zweite Etappe des Raiffeisen Beachcups 2024 an und brachen damit erneut den Rekord aus dem Vorjahr.

Dank der hervorragenden Organisation des ASV Tramin Volleyball gingen am Samstag 54 Paare in den Kategorien Herren, Damen und U14 weiblich und am Sonntag die restlichen 46 Paare in den Kategorien U16 männlich und weiblich und U12 weiblich auf die Plätze.

Bei den Damen ging der Sieg an Ebner Katja und Montermini Francesca, die sich mit 21:17 gegen Cologna Emma und Schöpfer Maja durchsetzten. Die dritte Stufe des Podiums ging an Lüfter Ines und Weithaler Lea, die mit 21:17 über Marino Catherine und Marino Loraine siegten.

Bei den Herren ging der Sieg an Natoli Alex und Balzarini Maximilian, die sich in einem unglaublichen Satz in 26:24 gegen Miribung Roman und Berger Thomas durchsetzten. Der dritte Platz ging an Platzer Andreas und Coran Luca, die sich mit 21:12 gegen Bertazzini Michele und Detone Thomas durchsetzten.

Der Sieg bei den U16-Damen ging an Obletter Lena und Brugger Romy, die Irsara Lena und Valentini Nadine mit 2:1 (15:10/05:15/11:06) besiegten. Dritte wurden Hilber Eva und Fumanelli Mara, die Rubatscher Ailin und Frenademez Angelika mit 21:12 besiegten.

In der Kategorie U16 männlich standen Stuppner Moritz und Guerra Matteo Tobias mit einem 2:0-Sieg gegen Eschgfäller Philipp und Canepa Luca (15:12/15:07) ganz oben auf dem Podest; Martinelli Emil und Kofler Lee Alexander setzten sich im Finale um Platz drei gegen Eschgfäller Patrick und Kammerlander Liam mit 21:15 durch.