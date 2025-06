Raiffeisen Beachcup 2025: Es geht wieder los in Tramin!

Von: ka

Tramin – Die diesjährige Edition des Raiffeisen Beachcups 2025 hat offiziell in Tramin begonnen. Auch dieses Jahr sprechen die Zahlen für sich: 92 Teams haben sich angemeldet, davon sogar 77 Jugendteams! Dank der perfekten Organisation des ASV Tramin Volleyball gingen am Samstag 46 Teams (Kategorien Männer, Damen und U14) und am Sonntag weitere 46 Teams (Kategorien U16 und U12) an den Start.

Bei den Herren setzten sich Hanni Theo und Stolzlechner Michael im Finale mit einem trockenen 2:0 (15:11, 15:07) gegen die Paarung Gulàn Ervin und Zöschg Laurin durch. Platz drei ging an Natoli Alex und Steger Diego, die mit 21:15 über Gruber Felix und Kargruber Martin siegten.

Großes Spektakel auch bei den Damen mit dem Sieg von Irsara Lena und Valentini Nadine, die sich am Ende eines hart umkämpften Matches mit 2:1 (15:13, 14:16, 11:05) gegen Spiess Katharina und Zublasing Nadine durchsetzen konnten. Auf der dritten Stufe des Podiums standen Außerhofer Nittaya und Hofer Jasmin, die mit 21:16 gegen Rubatscher Ailin und Frenademez Angelika gewannen.

Große Begeisterung herrschte auch bei den Jugendlichen, die die Protagonisten von zwei intensiven Tagen voller Spiele waren.

In der Kategorie U16 ging der erste Platz an Irsara Lena – Rudiferia Sofia und Kofler Lee Alexander – Stuppner Moritz. In der U14-Kategorie siegten Oberjakober Mia – Mair Sandra und Calliari Damian – Nössing Paul. In der Kategorie U12 standen Oberschmied Raja – Nischler Emily ganz oben auf dem Podest.

Die Ergebnisse:

MEN

1° Hanni Theo – Stolzlechner Michael

2° Gulàn Ervin – Zöschg Laurin

3° Natoli Alex – Steger Diego

4° Gruber Felix – Kargruber Martin

WOMEN

1° Irsara Lena – Valentini Nadine

2° Spiess Katharina – Zublasing Nadine

3° Ausserhofer Nittaya – Hofer Jasmin

4° Rubatscher Ailin – Frenademez Angelika

U16W

1° Irsara Lena – Rudiferia Sofia

2° Steger Victoria – Steger Olivia

3° Pichler Helena, Sölva Laura Sophie

4° Kirchler Lorena, Traversin Margherita

U16M

1° Kofler Lee Alexander – Stuppner Moritz

2° Götsch Manuel – Kammerlander Liam

3° Mairösl Aaron – Pircher Hannes

4° Nettuno Gabriele – Siller Maximilian

U14W

1° Oberjakober Mia – Mair Sandra

2° Berger Katharina – Epote Nyango Michelle

3° Kirchler Nina – Steger Olivia

4° Fabi Catherina – Höller Lena

U14M

1° Calliari Damian – Nössing Paul

2° Mattivi Paul – Goldner Leo

3° Messner Julian – Graus Maximilian

4° Lochmann Moritz – Ladurner Schnitzer Matthäus

U12W

1° Oberschmied Raja – Nischler Emily

2° Rainer Claudia – Kössler Mia

3° Calliari Melanie – Indriole Nicole

4° Tengler Lea – Bernard Viktoria

Die zweite Etappe des Turniers findet am 28. und 29. Juni in Olang statt, wo die Kategorien Mixed, Mixed U17, U14 und U13 an den Start gehen werden. Die Anmeldung ist bis Mittwoch, den 26. Juni um 18 Uhr auf der offiziellen Website www.beachcup.it möglich. Für Neuigkeiten, Ergebnisse und andere exklusive Inhalte, folgen Sie den sozialen Kanälen: Facebook (facebook.com/beachcup) und Instagram (@raiffeisen_beachcup).