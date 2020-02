Raiffeisen South Tyrol Slopestyle Tour 2020 gestartet

Bruneck/Kronplatz – Schon der erste Tourstopp der neuen Saison 2020 hat gezeigt, dass die Raiffeisen South Tyrol Slopestyle Tour nun schon längst kein Event der Mittelklasse mehr ist. Freestyle-Action vom feinsten bot sich den zahlreichen Zuschauern am vergangen Sonntag im perfekt geshapten Snowpark Kronplatz. Über 50 Rider starteten in insgesamt 6 Kategorien und ließen es so richtig krachen. Perfektes Wetter, gute Vibes und hochkarätige Tricks machten den Auftakt 2020 zu einem unvergesslichen Ereigniss der Tourgeschichte.

Teams aus ganz Südtirol und sogar Athleten aus Fassa und Prato Nevoso reisten an um Teil der großen South Tyrol Slopestyle Tour Familie zu sein. Der lange Weg hat sich bezahlt gemacht. Bis zum Schluss schenkten sich die Rider nichts.

Die Mädchen starten seit schon nun zwei Jahren in zwei Kategorien. Bei den älteren holte sich den ersten Platz Senoner Michelle vom Freeride Club Gröden. Nun nicht mehr alleine kämpft sie um den Landesmeistertitel. Moroder Hannah aus Gröden zeigte sich an diesem Wochenende auch stark, doch konnte sie gegen die weit erfahrenere Michelle nicht genügend punkten.

Bei den jüngsten Mädchen (Jg. 2006-2008) waren 4 Teilnehmerinnen am Start. Iori Victoria aus Prato Nevoso holte sich den Sieg vor Bricarello Alessandra und Finotto Marta, beide ebenso aus Prato Nevoso. Alle 3 fahren bereits die Kicker der Pro-Line.

Neu mit dabei sind unsere kleinsten Jungs in der Szene. Mit gerade mal 10 Jahren zaubern auch sie waghalsige Manöver in den Schnee. Scherlin Ryo aus Seis siegte mit Abstand vor Lokal-Hero Matthias Leitner und Aichner Jakob aus Meran.

In der Kategorie der Children 1 (Jg. 2007-2008) eroberte Cicogna Edoardo Maria aus Prato Nevoso die Spitze des Podiums. Pederiva Patrick überzeugte mit einem zweiten Platz knapp Gruenberger Aron aus Gröden.

Pfeffer Fabio und Mersa Mattia battelten sich bei den Children 2 um Platz 1 und 2 und ließen den anderen Ridern nicht den Hauch einer Chance. Pfeffer gewann schließlich mit zwei einwandfreien Runs. Einen großen Triumph feierte auch der Drittplatzierte. Mairhofer Tim vom Vitamin-F Freestyle Club hat den Sommer optimal fürs Training genutzt und ist nun stärker denn je. Er gilt ab sofort als absoluter Favorit im Teilnehmerfeld.

Der Vorjahres Kronplatz-Sieger bei den Children 2, Gasser Martin, hat es in diesem Jahr mit einigem mehr an Konkurrenz zu tun und kämpft in dieser Saison in der Kategorie der Junioren. Hofer David aus Gröden, Profanter Jeremia vom ASV Burgstall und Rabanser Filip reihten sich vor ihm auf 1, 2 und 3 ein. Alle drei sind im Freestyle Team Südtirol und grenzen ihr Revier klar ab. Sauber, technisch und außergewöhnlich stylische Runs überzeugten Judges und das Publikum. Auch die Locals waren in Angriffsstimmung und holten sich Platz 6,7 und 10.

Nach dem ersten Stopp sieht die Gesamtwertung wie folgt aus:

Girls 2000-2004 (Giovani F)

1. Senoner Michelle (Freeride Club Gröden)

2. Moroder Hannah (Freeride Club Gröden)

Girls 2006 – 2008 (Children F)

1. Iorii Victoria (Prato Nevoso Team)

2. Bricarello Alessandra (Prato Nevoso Team)

3. Finotto Marta (Prato Nevoso Team)

Kids 2009 – 2010 (Pulcini M)

1. Scherlin Ryo (Seiser Alm Ski Team)

2. Leitner Matthias (Vitamin-F Freestyle Club)

3. Aichner Jakob (ASC Hafling)

Children 1 (Ragazzi M)

1. Cicogna Edoardo Maria (Prato Nevoso)

2. Pederiva Patrick (Fassa Active)

3. Gruenberger Aron (S.C. Gröden)

Children 2 (Allievi M)

1. Pfeffer Fabio (S.C. Gröden)

2. Mersa Mattia (S.C. Gröden)

3. Mairhofer Tim (Vitamin-F)

Juniores (Giovani M)

1. Hofer David (S.C. Gröden)

2. Profanter Jeremia (ASV Burgstall)

3. Rabanser Filip (S.C Gröden)

Alle Athleten konnten sich über Sachpreise von Twenty Five Skateshop und Schönhuber Sport&Mode freuen. Den Sieger der Gesamtwertung erwarten ein einjähriger Sponsorvertrag mit Fatcan und Douchebags.

Am 16. Februar 2020 findet der nächste Stopp der Raiffeisen South Tyrol Slopestyle Tour im Snowpark Seiser Alm statt. Die Athleten haben nun noch Zeit sich auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten. Macht euch bereit auf einen spannenden Wettbewerb.