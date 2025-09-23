Aktuelle Seite: Home > Sport > Rangnick weiter im Spital – Kornetka gibt ÖFB-Kader bekannt
Enge Vertraute: Rangnick und Assistenzcoach Kornetka

Rangnick weiter im Spital – Kornetka gibt ÖFB-Kader bekannt

Dienstag, 23. September 2025 | 10:16 Uhr
Enge Vertraute: Rangnick und Assistenzcoach Kornetka
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick muss wegen seines lädierten rechten Sprunggelenks noch einige weitere Tage im Spital verbringen. Bei der Kaderbekanntgabe für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) am Montag in Wien wird der 67-Jährige von seinem Assistenten Lars Kornetka vertreten. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Beim Start des Lehrgangs am 6. Oktober soll Rangnick aber wieder zur Verfügung stehen.

Rangnick musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Bei einem länger geplanten Eingriff Mitte Juni hatte sich der Deutsche einen Krankenhauskeim eingefangen, den es nun zu eliminieren gilt. Seit vergangener Woche befindet sich Rangnick in der Unfallklinik Murnau am Staffelsee in Bayern in stationärer Behandlung. Die Eingriffe werden vom Sprunggelenksspezialisten Johannes Gabel, der im Juli unter anderen auch Bayern Münchens Offensivstar Jamal Musiala operiert hat, durchgeführt.

Laut ÖFB-Angaben befindet sich Rangnick in ständigem Austausch mit seinem Trainerteam, um die kommenden Quali-Spiele vorzubereiten. Der Teamchef war bereits bei der vergangenen Teamzusammenkunft Anfang September in seiner Mobilität eingeschränkt gewesen. Im Camp in Windischgarsten war Rangnick zur Schonung seines Sprunggelenks nicht nur mit Krücken, sondern häufig auch mit dem Golf-Kart unterwegs. Beim Auswärtsspiel in Bosnien (2:1) legte er die weiten Wege im Stadion in Zenica mit einem E-Bike zurück.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
96
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
44
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Kommentare
38
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
30
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Kommentare
26
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 