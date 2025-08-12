Aktuelle Seite: Home > Sport > Real Madrid gewinnt mit Alaba Test bei WSG Tirol 4:0
David Alaba am Innsbrucker Tivoli zu Gast

Real Madrid gewinnt mit Alaba Test bei WSG Tirol 4:0

Dienstag, 12. August 2025 | 20:57 Uhr
David Alaba am Innsbrucker Tivoli zu Gast
Von: apa

Real Madrid hat sich auf dem ausverkauften Innsbrucker Tivoli keine Blöße gegeben. Das Starensemble von Neo-Trainer Xabi Alonso setzte sich am Dienstag in einem Testspiel bei Bundesliga-Spitzenreiter WSG Tirol mit 4:0 (2:0) durch. ÖFB-Kapitän David Alaba wurde bei Real in der 62. Minute eingewechselt. Stürmerstar Kylian Mbappe verbuchte vor 15.732 Zuschauern einen Doppelpack (13., 59.). Die weiteren Tore erzielten Eder Militao (10.) und Rodrygo (81.).

Real begann im einzigen öffentlichen Testspiel vor dem Ligastart in einer Woche gegen Osasuna praktisch mit seiner besten Formation. Das Sturmtrio bildeten Vinicius Junior, Mbappe und Brahim Diaz. Nach dem Wimpeltausch zwischen Vinicius Junior und WSG-Kapitän Valentino Müller, mit vier Toren nach zwei Runden Führender der Bundesliga-Schützenliste, machten die Madrilenen schnell ernst. Arda Güler traf die Latte (8.), den ersten Treffer besorgte der lange verletzte Innenverteidiger Militao mit einem Bogenlampen-Kopfball (10.).

Mbappe erhöhte nach Zuspiel von Güler aus der Drehung (13.). Auf der Gegenseite musste WSG-Stürmerroutinier Lukas Hinterseer nach einer harten Klärungsaktion von Aurelien Tchouameni im Strafraum mit einer Knöchelblessur ausgetauscht werden (37.). Für den finalen Höhepunkt der ersten Hälfte sorgte ein Fan, der kurz vor der Pause auf den Platz stürmte, um mit Mbappe ein Selfie zu machen. Der Franzose wirkte unbeeindruckt, überspielte nach Seitenwechsel den eingewechselten WSG-Goalie Alexander Eckmayr und erhöhte auf 3:0 (59.).

Alaba im defensiven Mittelfeld

Auch bei der Einwechslung von Alaba taten sich zwei Flitzer hervor. Der Wiener agierte nur die ersten Minuten im Zentrum einer Dreierabwehr, schob dann ins defensive Mittelfeld vor. Diese Rolle hatte der 33-Jährige laut Medienberichten zuletzt bereits bei einem Test hinter verschlossenen Türen gegen den Zweitligisten Leganes bekleidet. Zumal die Real-Innenverteidigung mit Neuzugang Dean Huijsen, Rückkehrer Militao, Antonio Rüdiger und Raul Asencio sehr stark besetzt ist, könnte sich so für Alaba eine neue Chance auftun.

Im Mittelfeld fehlen Alonso mit Jude Bellingham nach dessen Schulter-OP und dem am Knöchel verletzten Eduardo Camavinga aktuell zwei Optionen. Alaba, der bei Real noch ein Jahr unter Vertrag steht, war nach einer Muskelverletzung in der Wade selbst erst beim Start der ob der Club-WM kurzen Vorbereitung vor einer Woche wieder voll ins Training eingestiegen.

Mbappe war in Innsbruck bis zur 83. Minute im Einsatz. Kurz vor seiner Auswechslung assistierte der bestens aufgelegte 26-Jährige noch beim Tor von Rodrygo. Die extra für die Partie nach Tirol geflogenen “Königlichen” reisten nach Spielende zurück nach Madrid. Nächsten Dienstag (21.00 Uhr) geht es zu Hause gegen Osasuna. Eines der Ziele der Madrilenen ist es, unter Alonso den Ligatitel vom Erzrivalen FC Barcelona zurückzuerobern.

