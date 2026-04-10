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Kein Glück für Mbappe und Co.

Real Madrid nur 1:1 gegen Girona

Freitag, 10. April 2026 | 23:16 Uhr
Kein Glück für Mbappe und Co.
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
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Von: apa

Real Madrid bleibt auf Formsuche. Nach den 1:2-Niederlagen zuletzt gegen Mallorca (Liga) und Bayern München (Champions League) kam der spanische Fußball-Rekordmeister in der heimischen Meisterschaft am Freitagabend daheim gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Federico Valverde hatte Real in Führung gebracht (51.), Thomas Lemar bescherte den Gästen mit dem Ausgleich (62.) aber einen Punkt. David Alaba saß bei den Königlichen auf der Bank.

Die zweitplatzierten Madrilenen haben sechs Zähler Rückstand auf Leader Barcelona und ein Spiel mehr absolviert. Sollte Barca am Samstag das Stadtderby gegen Espanyol gewinnen, können die Katalanen den Meistersekt wohl schon kühl stellen.

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