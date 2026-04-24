Real muss bei Betis Sevilla Last-Minute-1:1 hinnehmen

Von: apa

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußballmeisterschaft den nächsten Rückschlag kassiert. Am Freitag lagen die Königlichen bei Betis Sevilla dank des frühen 1:0 von Vinicius Junior (17.) bis zur 94. Minute in Führung, kassierten aber mit der letzten Aktion des Spiels das 1:1 durch Hector Bellerin. Kylian Mbappe und Co. konnten damit nur eines der jüngsten vier Ligaspiele gewinnen, der Rückstand auf Leader FC Barcelona beträgt fünf Runden vor Schluss acht Punkte.

ÖFB-Teamstar David Alaba musste den Gegentreffer am Platz miterleben. Er kam erstmals seit 2. März wieder für die Königlichen zum Einsatz, wurde in der 73. Minute eingetauscht. Barcelona kann den Vorsprung am Samstag im Auswärtsspiel bei Getafe weiter ausbauen.