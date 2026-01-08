Aktuelle Seite: Home > Sport > Real nach 2:1 gegen Atletico im spanischen Supercup-Finale
Reals Asencio hatte Sörloth fast immer in Griff

Real nach 2:1 gegen Atletico im spanischen Supercup-Finale

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 22:02 Uhr
Reals Asencio hatte Sörloth fast immer in Griff
APA/APA/AFP/FADEL SENNA


Von: apa

Real Madrid ist dem FC Barcelona ins Finale um den spanischen Supercup gefolgt. Das Team von Trainer Xabi Alonso setzte sich beim Mini-Turnier in Saudi-Arabien im zweiten Halbfinale gegen Atletico 2:1 (1:0) durch. Federico Valverde schon in der 2. Minute und Rodrygo (55.) trafen in Jeddah für Real. David Alaba sah den Sieg wieder nur von der Bank aus. Das Endspiel ist am Sonntag (20.00) angesetzt, im vergangenen Jahr hatte Barcelona mit 5:2 gegen Real die Oberhand behalten.

Auch als Alonso mit Antonio Rüdiger und Raul Asencio in der 69. Minute beide Innenverteidiger austauschte, war Alaba kein Kandidat für einen Wechsel. Atletico verkürzte kurz nach Reals zweitem Tor durch Alexander Sörloth (58.). Die Elf von Diego Simeone drückte im Finish auf den Ausgleich, konnte ein Elferschießen aber nicht mehr erzwingen. Julian Alvarez schoss in der 96. Minute am langen Eck vorbei. Bei Real fehlt in Saudi-Arabien der am Knie verletzte Stürmerstar Kylian Mbappe.

