Fermin Lopez jubelt ausgelassen

Real-Patzer genutzt: FC Barcelona wieder Tabellenführer

Sonntag, 22. Februar 2026 | 18:29 Uhr
Fermin Lopez jubelt ausgelassen
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Von: apa

Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid genutzt und die Tabellenführung der spanischen Fußball-Liga vom Erzrivalen zurückerobert. Die Katalanen setzten sich am Sonntag zu Hause gegen Levante souverän mit 3:0 durch und führen nun einen Zähler vor Real. Die Madrilenen waren am Vortag beim Startelf-Comeback von ÖFB-Kapitän David Alaba auswärts Osasuna mit 1:2 unterlegen. Die Tore für Barcelona erzielten Marc Bernal (4.), Frenkie de Jong (32.) und Fermin Lopez (81.).

Barca hatte zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge verloren. Einem 0:4-Debakel im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Cups bei Atletico Madrid war vergangenen Montag in der Liga ein 1:2 in Girona gefolgt.

