Real Sociedad holte Cup im Elferschießen gegen Atletico

Von: apa

Zum vierten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2020 hat sich Real Sociedad den Sieg im spanischen Fußballcup gesichert. In Sevilla setzten sich die Basken am Samstag gegen Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid im Elfmeterschießen mit 4:3 durch, nach der Verlängerung war es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden.

Zwei Paraden von Real-Goalie Unai Marrero gegen die Atletico-Stars Alexander Sörloth und Julian Alvarez gleich zum Auftakt des finalen Akts waren für die Truppe von Langzeittrainer Diego Simeone zu viel. Aufseiten des Außenseiters, der auch den gebürtigen Linzer und Ex-Salzburger Luka Sucic aufbot, vergab lediglich Orri Oskarsson.