Reichl und Eisenstecken sind beim Ratschings Sky Trail nicht zu knacken

Von: luk

Ratschings – David Reichl aus Deutschland und die in Innsbruck wohnhafte Brixnerin Silvia Eisenstecken haben am Sonntag bei perfektem Lauf-Wetter den Ratschings Sky Trail (27 km/1610 hm) gewonnen. Auf der kürzeren Strecke, dem Ratschings Mountain Trail (17,7 km/950 hm), setzten sich mit dem Sarner Andreas Innerebner und der Deutschen Babinja Wirth die Vorjahressieger durch. Insgesamt waren rund 400 Trail-Läuferinnen und -Läufer am Start, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die den Minitrail bestritten.

David Reichl kam, sah und siegte. Der 25-Jährige aus Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen, der vor zwei Monaten beim Skyrace Naturns den zweiten Rang belegt hatte, entschied den Ratschings Sky Trail (27 km/1610 Höhenmeter) bei der sechsten Ausgabe des renommierten Trail-Events im Ski- und Wandergebiet Ratschings-Jaufen souverän für sich. Bereits kurz nach dem Start übernahm der Deutsche, der vor zwei Wochen an der Berglauf- und Trail-EM in Slowenien teilgenommen hat, die Führung und baute diese vor allem in den Aufwärtspassagen sukzessive aus. Am Durchgangsposten Kleine Kreuzspitze hatte Reichl, der für das xc-run.de-Team startet, nach einer Laufzeit von 1:14.8 Stunden viereinhalb Minuten Vorsprung auf Martin Griesser und über fünf Minuten auf Vorjahressieger Luca Clara.

Dieser Vorsprung schmolz in der Folge leicht dahin. So waren es am Flecknergipfel nach 1:43.49 Stunden weniger als drei Minuten auf Griesser. Doch Reichl ließ sich den ersten Triumph beim Südtiroler Klassiker nicht mehr nehmen und setzte sich in 2:44.05 Stunden durch. Griesser (Laufverein ASV Freienfeld) wurde in 2:46.17 Stunden Zweiter, während Clara (Martini Speed Team/2:52.28) das Podium komplettierte. Mit Patrick Ramoser (Kailas Fuga-Laufverein Freienfeld/2:55.02), Thomas Steck (ASV Rennerclub Vinschgau/2:56.17) und Franz Schnitzer (2:58.52) blieben drei weitere heimische Ausdauersportler unter der magischen 3-Stunden-Marke.

Eisenstecken krallt sich bei den Damen den Sieg

Die Siegerin des Ratschings Sky Trail 2026 heißt Silvia Eisenstecken. Die 30-jährige Brixnerin, die seit drei Jahren in Innsbruck lebt, bewältigte die 27 km mit 1610 Höhenmetern bei ihrer Premiere in 3:53.11 Stunden und blieb als einzige Teilnehmerin unter der 4-Stunden-Marke. Eisenstecken, die sich im Ziel überrascht über ihren Erfolg beim Südtiroler Klassiker zeigte, verwies mit Viktoria Großgasteiger (4:04.45) und Christine Rabensteiner (SG Eisacktal/4:11.20) zwei weitere lokale Ausdauersportlerinnen auf die Ehrenplätze.

Andreas Innerebner bekommt in Ratschings einfach nicht genug

Beim „kürzeren“ Ratschings Mountain Trail (17,7 km/950 hm) wurde der Sarner Andreas Innerebner seiner Favoritenrolle gerecht. Der 46-Jährige vom ASC Lauffreunde Sarntal Raiffeisen verteidigte in 1:26.27 Stunden seinen Vorjahreserfolg – und das mit großem Vorsprung. Innerebner, der zum bereits vierten Mal im Ski- und Wandergebiet triumphierte, war 6.08 Minuten schneller als der Grödner Samuel Demetz (Team Salomon), der den zweiten Rang belegte. Mit David Thöni aus Gossensass wurde ein weiterer Südtiroler Dritter. Dem Athleten des ASV Gossensass Skialp stand eine Zeit von 1:36.45 Stunden zu Buche.

Auch bei den Frauen gab es eine Titelverteidigung. Die in Oberbayern wohnhafte Babinja Wirth vom TSV Ebermannstadt setzte sich wie im Vorjahr durch. Mit der Siegerinnenzeit von 1:51.13, mit der sie bei den Männern den beachtenswerten 13. Rang belegt hätte, verbesserte sie sich im Vergleich zur Ausgabe 2025 um über sechs Minuten. Auf dem Podium wurde Wirth von den beiden Grödnerinnen Sofia Demetz (LC Bozen) – sie ist die Schwester von Samuel Demetz – und Nora Goller (Gherdëina Runners) – flankiert.

Die Staffeln sind pfeilschnell unterwegs

Der Ratschings Mountain Trail konnte auch als Zweierstaffel in Angriff genommen werden. Bei den Männern war das Team “Die Zwoa 10er” mit Matthäus Schwitzer und Felix Brunner nicht zu knacken (1:43.44). Schnellstes Frauen-Gespann waren die beiden Sarnerinnen Emma Schwitzer und Marie Schwitzer (Höhenmeterfresser/1:55.59), die zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Langläuferinnen des Landes zählen. Die gemischte Staffel ging an Just Married Mountain Crew – Andreas Vieider und Franziska Kollmann – in 1:49.29. Mit Lokalmatador Patrick Braunhofer war auch ein starker Südtiroler Biathlet mit von der Partie, der sich 2025 zum Europameister küren konnte und im abgelaufenen Winter an den Olympischen Spielen Mailand Cortina 2026 teilgenommen hat. Vor Ort – als Zuschauer – war auch der Olympiasieger im Doppelsitzer der Kunstbahnrodler, Simon Kainzwaldner.

Strahlende Gesichter gab es am Sonntag nicht nur bei den siegreichen Athletinnen und Athleten. Alle Teilnehmenden strahlten, als sie beim Rinner-Lift die Ziellinie passierten. Das freute selbstredend auch die Veranstalter. „Wir haben jetzt die sechste Ausgabe hinter uns und sechs Mal hatten wir warmes Wetter mit leicht wolkenverhangenem Himmel. Perfektes Lauf-Wetter also für unser Event, das den Auftakt in die Sommersaison des Trail-Sports bildet. Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken und ihnen zu ihrer Leistung gratulieren. Ein besonderer Dank geht an unsere Partner und Sponsoren und nicht zuletzt an unsere unzähligen Helferinnen und Helfer, die das Herzstück und Rückgrat unserer Veranstaltung bilden. Aufwiedersehen im Jahr 2027, wenn die Ratschings Mountain Trails zum siebten Mal ausgetragen werden“, sagte OK-Chef Hanspeter Schölzhorn abschließend.

Die Stimmen der Siegerinnen und Sieger

David Reichl (Sieger Ratschings Sky Trail): „Es war genial und ich laufe einfach extrem gerne hier in Südtirol. Der Lauf ist traditionell, es steckt sehr viel Liebe im Event und das merkt man. Die Strecke ist top, hat sehr viele technische Passagen. Mir taugt die Landschaft, es ist ähnlich vom Terrain wie bei uns in Bayern. Die Aufwärtspassgen kommen mir entgegen und dort habe ich das Rennen heute entschieden. Das erste Uphill war für mich persönlich das Highlight. Die Höhe macht mir nichts aus und es war heute angenehm. Für meine nächsten Rennen bei der Golden Trails World Series nehme ich ein sehr gutes Gefühl mit.“

Silvia Eisenstecken (Siegerin Ratschings Sky Trail): „Es fühlt sich sehr gut an dieses Rennen gewonnen zu haben. Mit einem Erfolg habe ich nicht gerechnet, der Sieg ist eine Überraschung. Die Kulisse war echt der Hammer, atemberaubend, wobei ich mich die ganze Zeit auf den Lauf konzentriert und wenig genossen habe. In der Früh ist es mir nicht so gut gegangen, ich hatte leichte Halsschmerzen und war ein wenig unsicher. Aber das hat sich dann bald gelegt.“

Andreas Innerebner (Sieger Ratschings Mountain Trail): „Diese Strecke liegt mir eigentlich ganz gut. Auf dem flachen Anfangsteil waren wir noch zu dritt, danach konnte ich im Steilen meine Stärken ausspielen und einen Vorsprung herauslaufen. Den Schlussteil habe ich dann richtig genossen und den Vorsprung ins Ziel gebracht. Es war wieder ein schönes Erlebnis und ich freue mich natürlich über diesen nächsten Erfolg hier in Ratschings.“

Babinja Wirth (Siegerin Ratschings Mountain Trail): „Es war wie schon im Vorjahr ein unglaublich toller Lauf und mir hat es sehr gefallen. Die Landschaft ist einmalig, alle Menschen sind so freundlich. Ich kann jeder und jedem nur empfehlen, hier einmal an den Start zu gehen. Im Gegensatz zu 2025 habe ich mich heuer ein bisschen besser vorbereitet, was auch die Verbesserung meiner Zeit erklärt. Ob ich nächstes Jahr wieder dabei sein werde? Ich möchte auf alle Fälle wieder an der Startlinie stehen.“

Ergebnisse Ratschings Sky Trail (27 km/1610 hm)

Männer:

1. David Reichl GER/xc-run.de 2:44.05

2. Martin Griesser ITA/Laufverein Freienfeld 2:46.17

3. Luca Clara ITA/Martini Speed Team 2:52.28

4. Patrick Ramoser ITA/Kailas Fuga-Laufverein Freienfeld 2:55.02

5. Thomas Steck ITA/ASV Rennerclub Vinschgau 2:56.17

Frauen:

1. Silvia Eisenstecken ITA 3:53.11

2. Viktoria Großgasteiger ITA 4:04.45

3. Christine Rabensteiner ITA/SG Eisacktal 4:11.20

4. Sara Da Sacco ITA 4:12.02

5. Sona Kopcokova SVK/Yak&Rysy 4:13.19

Ergebnisse Ratschings Mountain Trail (17,7 km/950 hm)

Männer:

1. Andreas Innerebner ITA/ASC Lauffreunde Sarntal 1:26.27

2. Samuel Demetz ITA/Team Salomon 1:32.35

3. David Thöni ITA/ASV Gossensass Skialp 1:36.35

4. Helmuth Mair ITA/SG Eisacktal) 1:41.18

5. Federico Cerana ITA/SSV Bruneck 1:44.03

Frauen:

1. Babinja Wirth GER/TSV Ebermannstadt 1:51.13

2. Sofia Demetz ITA/LC Bozen 1:55.01

3. Nora Goller ITA/ASV Gherdëina Runners 1:55.24

4. Lena Zingerle ITA/AC 2000 Toblach 2:00.57

5. Amelie Gutbrod GER/123Hammer! 2:01.27