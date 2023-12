Reiterer und Giotto gewinnen den 20. BOclassic Ladurner Volkslauf

Bozen – Der BOclassic Ladurner Volkslauf war am Sonntagmittag der erste Höhepunkt des traditionellen Bozner Silvesterlaufs, der seit 1975 am letzten Tag des Jahres in der Talferstadt ausgetragen wird. Mit Andreas Reiterer (Hafling) und der Belluneserin Marina Giotto setzten sich bei der 20. Ausgabe unter fast 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Favoriten durch.

Die Top7-Laufserie beginnt bekanntlich noch im alten Jahr und das war auch heuer nicht anders. Mit dem BOclassic Ladurner Volkslauf wurde die beliebte Laufserie am Sonntag eingeläutet. Nicht weniger als 458 Athletinnen und Athleten waren bei bewölktem Himmel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in den engen Gassen Bozens im Rahmen der Jubiläumsausgabe im Einsatz. Nach dem Startschuss um 12 Uhr diktierte eine mehrköpfige Gruppe mit Osvaldo Zanella (Atletica Brugnera), Davide Angilella (Atletica Franciacorta) und Andreas Reiterer (ASV Telmekom Team Südtirol) auf der ersten Schleife zu 1,25 km das Tempo. Nach der zweiten Runde war Angilella ein wenig zurückgefallen, ehe vor der vorletzten Runde Reiterer an Zanella vorbeiging. Am Ende gewann der Südtiroler Trail-Vize-Weltmeister den 20. BOclassic Ladurner Volkslauf mit einer Zeit von 15.25 Minuten und lag damit nur drei Sekunden über dem aktuellen Streckenrekord bei den Elite Damen.

„Der große Unterschied ist weniger der Untergrund, sondern vielmehr die Länge. Normalerweise sind meine Rennen 50 und mehr Kilometer lang. Hier ist alles flach, es ist sehr schnell. Aber ich bin sehr zufrieden und freue mich sehr, dass ich hier gewinnen konnte“, sagte Andreas Reiterer im Ziel. Platz zwei ging an Osvaldo Zanella, dem eine Zeit von 15.30 Minuten zu Buche stand, Dritter wurde Davide Angilella in 15.50.

Start-Ziel-Sieg von Marina Giotto

Bei den Frauen feierte Marina Giotto einen Start-Ziel-Sieg. Die Belluneserin aus Mel, die den BOclassic Ladurner Volkslauf bereits 2021 einmal gewonnen hatte, machte vom Start weg das Tempo, baute ihren Vorsprung sukzessive aus und setzte sich nach 5 Kilometern mit der Zeit von 17.45 Minuten durch. Damit war sie fast 30 Sekunden schneller als bei ihrem Triumph vor zwei Jahren. Giotto, die für Atletica Brugnera startet, verwies die Pustererin Greta Haselrieder (Südtiroler LV Sparkasse) auf den zweiten Platz (18.01), während Tanja Scrinzi (SG Eisacktal Raiffeisen) den dritten Rang erreichte – mit einer Zeit von 18.17 Minuten. Damit behielt die Südtirolerin im Duell um den letzten Podiumsplatz gegen Valentina Landuzzi (Podistica Pontelungo Bologna) die Oberhand.

„Es ist mir recht gut gegangen während des Rennens. Nach einer Knieoperation, der ich mich vor zwei Jahren unterziehen musste, trainiere seit einem Jahr wieder und dieses Rennen habe ich auch als Trainingslauf bestritten. Dieser Sieg heute ist die Krönung nach sehr viel und sehr harter Arbeit, deshalb bedeutet mir dieser Erfolg viel“, sagte Giotto. Einen Achtungserfolg landete Lisa Leuprecht, die Tochter der Südtiroler Lauflegende Christian Leuprecht. Die Nachwuchshoffnung, die für den Sportclub Meran startet, landete in 18.29 Minuten auf dem starken sechsten Platz – unmittelbar vor der aktuellen Top7-Gesamtsiegerin Sarah Giomi.

Die Top7-Laufserie 2024 wird am Sonntag, 14. April mit dem Kaltererseelauf in Tramin fortgesetzt. Insgesamt stehen heuer neun Rennen auf dem Programm, für die Gesamtwertung zählen die sieben besten Ergebnisse.

20. BOclassic Ladurner Volkslauf, Ergebnisse

Männer:

1. Andreas Reiterer ITA/ASV Telmekom Team Südtirol 15.25 Minuten

2. Osvaldo Zanella ITA/Atl. Brugnera PN Friulintagli 15.30

3. Davide Angilella ITA/Atl. Franciacorta 15.50

4. Marco Corti ITA/Zerotrenta Triathlon Brescia 16.07

5. Stefan Wagger ITA/SSV Bruneck Brunico Volksbank 16.08

Frauen:

1. Marina Giotto ITA/Atl. Brugnera PN Friulintagli 17.45

2. Greta Haselrieder ITA/Südtiroler LV Sparkasse 18.01

3. Tanja Scrinzi ITA/SG Eisacktal Raiffeisen ASV 18.17

4. Valentina Landuzzi ITA/Podistica Pontelungo Bologna 18.19

5. Giulia Sommi ITA/CUS Pro Patria Milano 18.20