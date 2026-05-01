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Jalen Brunson und Co. demontieren die Hawks

Rekord-Halbzeit: Knicks blamieren Hawks in NBA-Play-offs

Freitag, 01. Mai 2026 | 09:43 Uhr
Jalen Brunson und Co. demontieren die Hawks
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
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Von: APA/dpa

Die New York Knicks haben mit einer historischen Halbzeit-Leistung die zweite Runde der NBA-Play-offs erreicht und die Atlanta Hawks in deren eigener Halle deklassiert. Beim 140:89 lagen die Gäste nach zwei Vierteln mit 83:36 vorn – der 47-Punkte-Vorsprung ist Play-off-Rekord. New York setzte sich in der “best of seven”-Serie mit 4:2 durch und trifft nun entweder auf die Boston Celtics oder die Philadelphia 76ers, die in ein siebentes Spiel müssen.

Boston vergab beim 93:106 in Philadelphia bereits die zweite Gelegenheit, die Serie in der Eastern Conference zu beenden, und muss nun im heimischen TD Garden den Sack zumachen. Noch heißer ging es beim historischen Auftritt der Knicks zu, die in Atlanta mit bis zu 61 Punkten führten. Die Knicks hatten in der Serie nach zwei Niederlagen mit jeweils nur einem Punkt Unterschied bereits 1:2 hinten gelegen, feierten dann aber drei überlegene Siege.

Die Minnesota Timberwolves holten gegen die Denver Nuggets dagegen den notwendigen vierten Sieg und stehen im Halbfinale der Western Conference. Das von Verletzungen geplagte Team gewann 110:98 gegen die Nuggets um NBA-Star Nikola Jokic und trifft nun auf die San Antonio Spurs. Jaden McDaniels kam auf 32 Punkte für die Timberwolves, die unter anderem auf Donte DiVincenzo und Anthony Edwards sowie kurzfristig auch auf Ayo Dosunmu und Kyle Anderson verzichten mussten.

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