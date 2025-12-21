Aktuelle Seite: Home > Sport > Rekordsiege beim Skicross-Weltcup in Innichen
Positive Bilanz nach drei Weltcup-Tagen

Rekordsiege beim Skicross-Weltcup in Innichen

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 16:12 Uhr
Skicross Innichen
Wisthaler
Von: fra

Innichen – Der Skicross-Weltcup in der Dolomitenregion 3 Zinnen ist am Sonntag mit zwei Favoritensiegen zu Ende gegangen. Auf dem Haunold oberhalb von Innichen setzten sich bei besten Bedingungen erneut die Rekordsieger Sandra Näslund aus Schweden und Reece Howden aus Kanada durch.

Howden knüpfte an seinen Erfolg vom Samstag an und dominierte auch am zweiten Renntag sämtliche Heats. Im Finale ließ der 27-Jährige Florian Wilmsmann (Deutschland), Evan Klufts (Frankreich) und Alex Fiva (Schweiz) hinter sich. Für Howden war es bereits der vierte Sieg in Innichen und zugleich sein insgesamt 21. Weltcup-Erfolg, womit er sich endgültig als Rekordsieger beim Südtiroler Skicross-Klassiker etablierte.

Bester italienischer Athlet war Ex-Weltmeister Simone Deromedis, der auf Rang 16 landete. Der Südtiroler Dominik Zuech aus Lana belegte Platz 18 und zeigte sich vor allem mit seinem Auftritt am Samstag zufrieden.

Bei den Damen war auch am Sonntag Sandra Näslund nicht zu bezwingen. Die Schwedin gewann alle ihre Heats und feierte ihren achten Sieg in Innichen sowie den 43. Einzelerfolg ihrer Karriere. Im Finale verwies sie Daniela Maier (Deutschland) und Fanny Smith (Schweiz) auf die Plätze zwei und drei. Die Italienerin Jole Galli aus Livigno schied im Viertelfinale aus und belegte Rang 15.

Ein positives Fazit zogen nach drei intensiven Wettkampftagen auch die Veranstalter. OK-Präsident Helmuth Senfter betonte insbesondere die guten äußeren Bedingungen und den reibungslosen Ablauf:
„Wir hatten während der Rennen keine Unfälle, das ist sehr positiv. Besonders hervorheben möchte ich auch die großartigen Fernsehbilder durch den früheren Start um 12.00 Uhr sowie die nachhaltige Ausrichtung unseres Weltcups“, so Senfter. Er dankte zudem den Sponsoren und den zahlreichen freiwilligen Helfern für ihren Einsatz.

Mit sportlich hochklassigen Rennen und einer gelungenen Organisation ging der Skicross-Weltcup 3 Zinnen Dolomites damit erfolgreich zu Ende.

Bezirk: Pustertal

