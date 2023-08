Rittner Buam SkyAlps feiern einen Sieg im ersten Heimspiel

Klobenstein – Das erste Testspiel der neuen Saison in der Ritten Arena ist für die Rittner Buam SkyAlps mit einem Sieg zu Ende gegangen. Gegen die Piraten vom HC Eppan ANet setzte sich die Tray-Tuomie-Truppe mit 6:2 durch.

Gegen das Team aus dem Überetsch, das in der IHL im Einsatz ist, starteten die Buam mit einem überzeugenden ersten Drittel. Nach acht Minuten erzielte Kevin Fink die 1:0-Führung, nachdem Eppan-Goalie Paller einen Amorosa-Schuss nicht festhalten konnte – Ritten war dabei in Unterzahl (8.07). Youngster Alan Lobis legte in der 12. Minute nach einer feinen Einzelaktion das 2:0 nach (11.57). Die Eppaner Piraten, die nur mit 17 Spielern auf den Ritten angereist waren, zeigten aber eine starke Reaktion im zweiten Spielabschnitt.

Zuerst erzielte Räisänen den 1:2-Anschlusstreffer (33.21), dann setzte der Finne keine 20 Sekunden später Martin Graf in Szene, der den Puck in Baseball-Manier hinter Backup-Goalie Plattner in die Maschen bugsierte (33.40). Vom Doppelschlag erholten sich die Buam aber schnell und Quinz erzielte nach Giacomuzzi-Ablage die erneute Rittner Führung (36.31). Gleich zum Start des dritten Drittels fiel das 4:2, nachdem Julian Kostner einen Schuss von Spinell mit dem Schlittschuh ins Tor lenkte – der Treffer wurde letzterem gegeben (40.35). Kevin Fink (47.52) und Spinell (53.03) trieben das Ergebnis mit ihren zweiten Treffern weiter in die Höhe.

Rittner Buam SkyAlps – HC Eppan ANet 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Tore: 1:0 Kevin Fink (8.07), 2:0 Lobis (11.57), 2:1 Räisänen (33.21), 2:2 Martin Graf (33.40), 3:2 Quinz (36.31), 4:2 Spinell (40.35/PP), 5:2 Kevin Fink (47.52), 6:2 Spinell (53.03/PP)