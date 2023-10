Rittner Buam SkyAlps holen drei Punkte im Fassatal

Canazei – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend den dritten Sieg in Folge geholt. Im Fassatal besiegten Simon Kostner & Co. die SHC Fassa Falcons mit 4:1 und haben damit auch für die IHL Serie A wichtige Punkte eingefahren.

Im Gianmarco-Scola-Stadion in Canazei ging es zunächst recht chaotisch los, sodass die Zuschauer einige Minuten auf die erste nennenswerte Chance warten mussten. Lobis scheiterte zwei Mal innerhalb kurzer Zeit an Fassa-Goalie Lillie (6.), auf der Gegenseite parierte Furlong gegen Schiavone (7.). Dann ging das sehr aggressive und lauffreudige Fassa in Führung: Biondi reagierte auf einem im Slot liegengebliebenen Puck am schnellsten und schob ein (11.46). In der Folge schaltete Ritten einen Gang höher und schrammte in der 16. Minute am Ausgleich vorbei, als Quinz eine traumhafte Vorlage von Lois Fink knapp daneben vorbeischoss. Damit ging es mit dem Rückstand in die erste Drittelpause.

Im Mitteldrittel gab es nach wenigen Minuten ein Vier-gegen-Drei-Powerplay für die Rittner Buam, in welchem Szypula zunächst den Pfosten traf (24.) und danach Lillie einen starken Save gegen Ginnetti auspackte (25.). Der Ausgleichstreffer war aber nur aufgeschoben und folgte wenige Minuten später. Szypula bediente den freigelassenen Simon Kostner mustergültig, der keine Mühe hatte, auf 1:1 zu stellen (28.43). Für die Gäste vom Ritten kam es aber noch besser: Im Fünf-gegen-drei legte Szypula mit seinem ersten Alps-Hockey-League-Treffer das 2:1 nach (31.23) und in einem weiteren Powerplay sorgte Kevin Fink im Slot für das 3:1 der Buam (33.41). Während Fassa mit den vergebenen Strafen haderte, hatten die Buam damit das Spiel gedreht.

Fassa kam im Schlussdrittel heiß aus der Kabine und drückte die Buam in den ersten Minuten vor das eigene Tor. Richtig gefährlich wurden sie aber lediglich in der 46. Minute, als Defrancesco aus optimaler Position am starken Furlong hängenblieb. Zwei Minuten später hätte Spinell nach einem Konter auf 4:1 stellen können, sein Schuss rutschte Lillie unter den Schonern durch, fand aber nicht den Weg ins Tor (48.). Dann protestierte Fassa erneut, nachdem Furlong einen Schuss von Selin unter seinen Schonern begrub, die Gastgeber wollten den Puck aber schon im Tor gesehen haben (53.). Mit dem Empty-Net-Treffer von Simon Kostner (57.35) brachen die Buam den Kampfgeist der Fassa Falcons und besiegelten den dritten Sieg in Folge in der Alps Hockey League.

SHC Fassa Falcons – Rittner Buam SkyAlps 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Tore: 1:0 Biondi (11.46), 1:1 Simon Kostner (28.43), 1:2 Szypula (31.23), 1:3 Kevin Fink (33.41), 1:4 Simon Kostner (57.35/EN)