Rittner Buam SkyAlps riskieren alles – und verlieren

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps bestreiten die Zwischenphase der Alps Hockey League in der Qualification Round. Gegen SG Cortina Hafro haben die Blau-Roten am Samstagabend alles riskiert und beim Spielstand von 1:1 den Torhüter für einen sechsten Feldspieler gezogen, bekamen dadurch aber noch zwei Gegentore und verloren mit 1:3.

Eine Sache bereitete den Rittner Buam SkyAlps schon vor dem Spiel Freude, denn nach monatelanger Verletzungspause stand Michael Lang endlich wieder im Kader und sammelte auch einige Minuten Eiszeit. Im ersten Drittel ging es im traditionsreichen italienischen Duell zwischen den Blau-Roten und den Ampezzanern aber sehr chaotisch zu. Die Partie war geprägt von viel Kampf und vielen Unterbrechungen. Gefährlicher, aber nie so richtig gefährlich, wurde Cortina, das Furlong zu einigen Paraden zwang. Rittens Schüsse wurden hingegen zum Großteil von der Abwehr der Gäste geblockt. Bis zur 11. Minute, als Felicetti von hinter dem Tor blendend für March ablegte, dessen Schuss prallte von der Achsel von Cortina-Goalie Karjalainen auf das Eis und rutschte langsam Richtung Tor, konnte aber noch von einem Cortina-Verteidiger von der Linie gekratzt werden. So blieb es nach den ersten 20 Minuten beim 0:0.

Das zweite Drittel begann mit einem Powerplay für Cortina – Alderson saß auf der Strafbank – und die Ampezzaner nützten es auch gleich. Stoffling lenkte einen Schuss von Fortunato mustergültig ab und ließ Furlong keine Abwehrchance (21.13). Auch sonst war Cortina im zweiten Spielabschnitt tonangebend, schien einen Schritt schneller zu sein als die Buam, die sich bei Furlong bedanken konnten, dass es weiterhin „nur“ beim 0:1 blieb. In der Schlussphase nahm Ritten dann langsam Fahrt auf und erzielte prompt auch das 1:1. Marzolini hatte das Auge für den freistehenden Cuglietta, der ins leere Tor einschob (36.18). Nur wenig später schwächten sich die Buam aber selbst: Robert Öhler bekam für einen Stockstich gegen Chad Pietroniro fünf Minuten und eine Spieldauerstrafe aufgebrummt. Die ersten drei davon verstrichen im zweiten Drittel aber ohne Gegentor für Ritten.

Im Schlussdrittel dominierten dann die Rittner Buam SkyAlps, die noch an die Qualifikation für die Master Round glaubten – ein Ziel, welches sie bei Niederlagen der Konkurrenten hätten erreichen können. Doch die Buam waren im Pech, sie tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor von Cortina auf, die Scheibe wollte aber einfach nicht rein. Bestes Beispiel dafür war der Pfostentreffer von Fink nach einem Rebound, mit der Rückhand landete sein Schuss am Innenpfosten und rutschte nicht ins Tor (51.). Um die Master Round zu erreichen, brauchte es alle drei Punkte und so zog Trainer MacQueen Furlong einige Minuten vor Schluss, doch Cortina nützte das zum 2:1 durch Fortunato (58.58) und auch zum 3:1 durch Sanna (59.48) aus. Somit war die Niederlage und die Qualification Round besiegelt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Tore: 0:1 Stoffling (21.13/PP1), 1:1 Cuglietta (36.18), 1:2 Fortunato (58.58/EN), 1:3 Sanna (59.48/EN)