Wipptal Broncos mit 3:2 geschlagen

Rittner Buam SkyAlps stehen im Finale der IHL Serie A

Samstag, 10. Januar 2026 | 23:43 Uhr
Eisendle_Kostner_Zecchetto_Rittner_Buam_SkyAlps-Wipptal_Broncos_Weihenstephan_10_01_25_Credits_Diego_Barbieri
Diego Barbieri
Mailand – Die Jagd nach dem siebten Italienmeistertitel der Rittner Buam SkyAlps geht weiter! Im Halbfinale in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena von Mailand besiegten sie die Wipptal Broncos Weihenstephan am Samstagabend in einem hochspannenden Spiel vor einer großartigen Kulisse mit 3:2.

Diego Barbieri

Vor einer beeindruckenden Kulisse inklusive der alten Fankurve des HC Mailand ging es in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena recht verhalten los, die ersten gefährlicheren Schüsse feuerten Livingston (3., aus spitzem Winkel auf Furlongs Schulter) und Welychka (9., nach starker Vorlage von Manuel Öhler traf er Grohs Schoner) ab. Dann musste Manuel Öhler auf die Strafbank, das erste Powerplay der Sterzinger killte Ritten aber in souveräner Manier und ließ es nie richtig gefährlich werden. In den Schlussminuten waren dann auch die Buam im Powerplay im Einsatz, ja sogar in doppelter Überzahl. Es fehlte aber der letzte Biss und so vergaben Cuglietta und Welychka beide aus aussichtsreicher Position (beide 19.). Damit stand es nach dem ersten Drittel 0:0.

Diego Barbieri

Im zweiten Drittel ging es dann drunter und drüber. Zuerst vergab Robert Öhler, als Ritten in Unterzahl spielte, bei einem Breakaway, weil er zu lange zögerte und so keinen Schuss abgeben konnte (26.). Dann schlugen die Broncos gleich doppelt zu. Den ersten Treffer erzielte Conci nach einem schönen Solo, sein Abschluss rutschte durch die Schoner von Furlong (28.43). Den zweiten legte Zecchetto nach, er traf aus der zweiten Reihe ins kurze Kreuzeck (30.20). Doch Ritten antwortete, und wie! Binnen zweieinhalb Minuten kippten sie das Ergebnis auf 3:2. Beim 1:2 patzte Groh nach einem eigentlich harmlosen Schuss von Manuel Öhler (36.13), beim 2:2 traf Welychka nach großartiger Vorarbeit von Alderson, der nach einer schönen Einzelaktion perfekt querlegte (38.35) und beim 3:2 war es dann Alderson selbst, der im Getümmel noch zum Schuss kam und Groh in der kurzen Ecke erwischte (38.56).

Diego Barbieri

Die Rittner Buam SkyAlps nahmen den Schwung auch ins Schlussdrittel und vergaben mit Felicetti nach Steilpass von Manuel Öhler (41.), Kostner, der knapp drüber schoss (42.) und erneut Felicetti, der den Abschluss knapp verpasste (43.) gute Chancen zum 4:2. Doch auch die Wipptal Broncos lebten noch und zwangen Ritten in zwei Powerplays in die Abwehr, beide blieben aber ohne Gegentor für die Blau-Roten. In den Schlussminuten spielten die Buam dann ihre Erfahrung in so wichtigen Spielen gekonnt aus, in der 59. Minute hätte Kostner mit einem Pfostentreffer sogar die Entscheidung herbeiführen können. Es blieb aber dennoch beim Rittner Sieg und der Finaleinzug war perfekt.

Im Endspiel treffen die Rittner Buam SkyAlps am Sonntag um 20 Uhr auf den HC Migross Asiago, der SG Cortina Hafro im Halbfinale mit 2:1 besiegte.

Final Four IHL Serie – Halbfinale:

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Tore: 0:1 Conci (28.43), 0:2 Zecchetto (30.20), 1:2 Manuel Öhler (36.13), 2:2 Welychka (38.35), 3:2 Alderson (38.56)

Bezirk: Salten/Schlern

© 2026 First Avenue GmbH
 