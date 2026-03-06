Ferienwohnungen im Fokus: Finanzpolizei kommt Steuertricksern auf die Schliche

Von: luk

Trient – Die italienische Finanzpolizei hat in der Provinz Trient Steuerhinterziehung im Bereich touristischer Wohnungsvermietungen aufgedeckt. Wie die Finanzpolizei mitteilte, sollen insgesamt mehr als 470.000 Euro an Einnahmen über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht versteuert worden sein.

Ermittler des Provinzkommandos Trient kontrollierten insbesondere Wohnungen in touristisch stark frequentierten Gebieten. Dabei wurden 16 Privatpersonen identifiziert, die Ferienwohnungen vermietet hatten, ohne ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. Vier von ihnen waren laut Finanzpolizei zuvor überhaupt nicht beim Fiskus registriert.

Die Fahnder stießen auf die Verdachtsfälle unter anderem durch Anzeigen auf Social-Media-Kanälen und Online-Plattformen, über die Unterkünfte zu günstigen Preisen angeboten wurden. Mithilfe von Datenbankabgleichen, Beobachtungen und Ortskontrollen konnten schließlich die Eigentümer und die genauen Standorte der Immobilien ermittelt werden.

Ein Teil der überprüften Steuerpflichtigen hat inzwischen das Verfahren zur einvernehmlichen Regelung mit der Steuerbehörde angenommen. Damit werden Verwaltungsstrafen reduziert, wenn die Steuerschulden beglichen werden.

Zusätzlich stellte die Finanzpolizei fest, dass mehr als 9.000 Euro an Aufenthaltssteuern nicht erklärt und abgeführt worden waren.

Bereits im Jahr 2024 hatten die Ermittler in derselben Branche eine Steuerhinterziehung von über 330.000 Euro aufgedeckt. Die Finanzpolizei betont, dass die Kontrollen Teil des laufenden Kampfes gegen Steuerhinterziehung im Tourismussektor sind.